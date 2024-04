Метод тарелки: легкий путь к здоровому питанию и похудению без ограничений

Современные специалисты по питанию настаивают на том, что диеты неэффективны! Ограничения могут вызвать серьезные проблемы, включая расстройства пищевого поведения и набор веса. Несколько лет назад популярным считался подсчет калорий, но этот метод также связан с тревожностью и требует много времени. Сейчас рекомендуется более здоровый и простой подход, называемый "методом тарелки".

Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS is licensed under public domain because it contains materials that originally came from the Agricultural Research Service, the research agency of the United States Department of Agriculture