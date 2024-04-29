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Метод тарелки: легкий путь к здоровому питанию и похудению без ограничений

Самый легкий путь к похудению и здоровью

2:16
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Современные специалисты по питанию настаивают на том, что диеты неэффективны! Ограничения могут вызвать серьезные проблемы, включая расстройства пищевого поведения и набор веса. Несколько лет назад популярным считался подсчет калорий, но этот метод также связан с тревожностью и требует много времени. Сейчас рекомендуется более здоровый и простой подход, называемый "методом тарелки".

Самый легкий путь к похудению и здоровью
Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS is licensed under public domain because it contains materials that originally came from the Agricultural Research Service, the research agency of the United States Department of Agriculture

Этот метод, рекомендованный американской ассоциацией диетологов, представляет собой простую и полезную систему питания. Он не требует много времени, улучшает работу пищеварительной системы и предотвращает ощущение голода. Как его использовать?

Прием пищи по методу тарелки осуществляется 2-3 раза в день, с перекусами на усмотрение. Для начала, возьмите обычную тарелку, которую используете каждый день. Мысленно разделите ее пополам, затем одну половину разделите еще на две части.

Заполните половину тарелки овощами, фруктами, ягодами или зеленью. Другую половину разделите на углеводы — макароны, хлеб, крупы, картофель. Оставшуюся часть тарелки заполните белковыми продуктами: мясо, рыба, яйца, творог. Этот подход обеспечивает организм всеми необходимыми витаминами и минералами, насыщает и предотвращает переедание. Клетчатка из овощей и фруктов также улучшает пищеварение.

Масла, орехи, семечки и сыр могут быть добавлены в любую часть тарелки, главное, не переборщить. Если блюдо содержит и углеводы, и белки, заполните им чуть меньше половины тарелки, оставив остальное для овощей и фруктов.

Метод тарелки не является строгой системой, а лишь ориентиром. Он помогает привыкнуть к употреблению большего количества овощей и фруктов. Поэтому, если у вас на обед или ужин сложное блюдо, добавьте к нему немного салата. Одним из основных плюсов такой системы является отсутствие ограничений, что способствует стабильному похудению и улучшению самочувствия.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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