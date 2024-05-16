Покушение на Фицо — это атака на государственность Словакии

"Словакия находится на грани гражданской войны" — предупредил глава МВД страны

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В Словакии шокированы покушением на премьера Роберта Фицо. Это, по сути, покушение на государственность страны, что вызовет большие изменения в Европе.

Фото: flickr.com by EU2016 SK is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Словакия на пороге гражданской войны

В Словакии уверены, что покушение на премьера Роберта Фицо вызвано политическими мотивами и надо серьёзно относиться к заявлениям задержанного Юрая Чентулы: "Я не согласен с политикой правительства".

Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток подтвердил на пресс-конференции, что это был "политически мотивированный акт", сообщает словацкая газета Pravda. Министр призвал к спокойствию и прекращению распространения "политически мотивированной ненависти".

"Мы стоим на пороге гражданской войны, поэтому я прошу вас немедленно прекратить разжигание ненависти", — сказал Шутай-Эшток.

Политолог из Института политических наук Словацкой академии наук (SAV) Юрай Марушяк прокомментировал, что ещё до парламентских выборов (на которых победила партия Фицо) нынешний конфликт в обществе многие характеризовали как "холодную гражданскую войну".

"Факт, что это покушение на убийство подняло нынешнюю напряжённость на значительно более высокий уровень. Даже сейчас бывшие друзья, родственники или коллеги по работе не могут разговаривать друг с другом", — сказал он.

Какой конфликт раздирает Словакию?

Мейнстрим в западных СМИ сейчас такой: Фицо поляризировал общество, оправдывая "агрессора" на Украине, поэтому "сам виноват".

В ответ лидеры правящей коалиции вице-спикер парламента Любош Блаха (SMER) и лидер Словацкой национальной партии (СНП) Андрей Данко обвинили оппозицию в организации покушения. Данко назвал журналистов из издания "Денник N” "отвратительными свиньями".

Вице-премьер Томаш Тараба (СНП) в интервью ВВС обвинил оппозицию в использовании "ложных повествований", изображая Фицо "почти монстром", и пообещал внести "правовые изменения" (возможно, закон об иноагентах) в деятельность СМИ, как и ранее — в RTVS (гостелерадиокомпания).

Оппозиция призвала к примирению, открестившись от преступника.

"Пришло время политического примирения, а не эскалации", — заявил лидер "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечка.

Трудно представить поддержку Чентулы, поэтому это нисколько не заслуга оппозиции.

Атака на государственность Словакии — сигнал о несостоятельности Евросоюза

Покушение на Фицо пришлось на начало кампании критики Братиславы со стороны руководства ЕС.

Фицо посмел не только нарушить мейнстрим в отношении Украины, но и стал выводить силовиков и СМИ из-под управления Брюсселя. Была закрыта специальная прокуратура (ÚSP), занимавшаяся "антикоррупционной деятельностью, и распущен гостелерадиоканал RTVS, который дискредитировал и демонизировал правительство. Недавно на президентских выборах победил единомышленник Пеллегрини, который также выступает и за прекращение войны с Россией на Украине. Ситуация в Словакии обещала выход из-под контроля Брюсселя, поэтому была предпринята акция устрашения.

Покушение на Фицо — это покушение на государственность европейской страны. Впрочем такие акты только усилят влияние антиамериканских сил, как и раскол внутри Евросоюза.

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