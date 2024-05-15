Владимир Путин пожелал Роберту Фицо скорейшего выздоровления

Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Словакии в связи с покушением на премьер-министра республики Роберта Фицо.
"С негодованием узнал о покушении на жизнь Председателя Правительства Словацкой Республики Роберта Фицо. Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий.
Знаю Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека. Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации.
Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления".
Роберт Фицо несколько раз переизбирался на пост председателя правительства Словакии (страна является парламентской республикой, и эта должность имеет больший вес, чем должность президента). Он зарекомендовал себя как прагматичный политик, выступающий против русофобии и за мирное решение Украинского кризиса.
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