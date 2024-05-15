Владимир Путин пожелал Роберту Фицо скорейшего выздоровления

Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Словакии в связи с покушением на премьер-министра республики Роберта Фицо.

"С негодованием узнал о покушении на жизнь Председателя Правительства Словацкой Республики Роберта Фицо. Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий.

Знаю Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека. Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации.

Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления".