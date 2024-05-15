Эксперт по безопасности отметил промахи в охране Роберта Фицо

Эксперт Веселов: в охране Роберта Фицо могли быть сообщники злоумышленника

1:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Начальник отдела управления комитета безопасности "Кобра", эксперт по безопасности Станислав Веселов в эксклюзивном комментарии агентству NewsInfo.ru сообщает о тех просчётах, которые были допущены словацкими спецслужбами и привели к опасному ранению Роберта Фицо.

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По его мнению, спецслужбы могли проявить халатность, не отследив и не усилив внешний периметр здания, где проходило выездное заседание.

"Ослабили бдительность, недостаточная подготовка сотрудников служб безопасности, начальника инструктажа. И не было, я уверен, плотного взаимодействия с местными силовиками. Мы берем опять же в первую очередь полицию: не был проверен периметр на предмет посторонних, подозрительных предметов опять же, посторонних, подозрительных граждан", — сказал Веселов.

По словам эксперта, охрана европейских лидеров организована недостаточно надёжно. Он отметил, что даже снайперы, которые должны обеспечивать безопасность первого лица государства, допустили ошибки.

"Именно снайперы работают в этом направлении, чтобы прикрывать личную охрану президента или представителей других органов власти. Соответственно, все должно быть во взаимодействии. И я здесь уверен, что была ошибка, что не было взаимодействия, и была допущена халатность. То есть не предусмотрели всех вопросов и заранее не проанализировали, какие могут быть вопросы, связанные с безопасностью данного представителя органа власти", — заключил Веселов.

В среду после выездного заседания правительства Фицо получил огнестрельные ранения. Нападавший был задержан. По информации СМИ, премьер-министр находится в тяжёлом состоянии. Стрелявшим оказался мужчина 1953 года рождения из местной либеральной партии.