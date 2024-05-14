В ЕС оценили идею "наказать" Словакию за отклонение от еврокурса

В ЕС высказались об идее "наказать" Словакию за неправильный выбор

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После того, как в течение шести месяцев в Словакии были избраны президент-популист и пророссийский премьер-министр, у ЕС может возникнуть соблазн наказать Братиславу, пишет Томаш Валашек, автор Европейского совета по международным отношениям (ECFR). Он, однако, утверждает, что подобные действия могут усугубить ситуацию.

Фото: flickr.com by Jorge Andrade is licensed under CC BY-SA 2.0

Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Очередные выборы в Европе, очередной успех Кремля — такова одна из популярных интерпретаций президентских выборов в Словакии, прошедших в прошлом месяце. Победитель выборов Питер Пеллегрини отказался заявить, что он придет на помощь союзникам по НАТО, и также призвал к "мирным переговорам с Москвой", как это делает Дональд Трамп.

Рассматриваемые через эту призму — и учитывая атаки премьер-министра Роберта Фицо, союзника Пеллегрини, на институты ЕС, подобные нападкам Орбана, — некоторые европейские политики, естественно, склонны изолировать или сместить еще одно пророссийское правительство. Норберт Реттген, депутат немецкого бундестага, предложил, чтобы Европейский союз указал Словакии на дверь. Другие просто призвали к немедленному приостановлению финансирования ЕС. Это удовлетворило бы понятное стремление "что-то предпринять". Но такой подход рискует без необходимости обречь Словакию на судьбу Венгрии — разъяренного, изолированного государства-члена, набрасывающегося на остальных, — что только усугубит проблему Брюсселя.

Словакия — это не безнадежное дело. Она балансирует между двумя возможными вариантами будущего. Мудрый ответ со стороны ЕС был бы направлен на то, чтобы максимально увеличить шансы на возвращение к Западу, а не на дальнейшее отдаление Братиславы от него.

Президентские выборы показали, что Словакия глубоко расколота, но в то же время разделена поровну. Разрыв между победителем и претендентом на победу был самым большим с тех пор, как в Словакии были введены прямые выборы президента. Иван Коркок, кандидат, потерпевший неудачу, получил больше голосов, чем уходящая в отставку и придерживающаяся прозападных взглядов президент Зузана Чапутова пять лет назад. Это отражает результаты парламентских выборов в сентябре прошлого года, на которых коалиция Фицо получила незначительное большинство в четыре голоса.

Даже многие избиратели Пеллегрини отвергают идею последовать за Орбаном по пути конфронтации с Брюсселем. Несмотря на то, что он привлек к себе внимание экстремистов, его традиционная опора - это избиратели, недовольные конфронтационной политикой Фицо и ищущие более мягкую и менее поляризующую альтернативу. Успех Пеллегрини на выборах заключается именно в том, что он смог получить голоса двух совершенно разных электоратов.

Разговоры о том, что после выборов Словакии так решительно укажут на дверь, лишь мобилизуют евроскептическое крыло словацкой политики. Это, по-видимому, подтверждает их убежденность в том, что ЕС — это элитарный институт, который игнорирует волю народа. В другой момент истории Словакии угроза исключения из ЕС действительно была успешно использована для сплочения прозападного лагеря: в 1988 году тогдашний госсекретарь США Мадлен Олбрайт назвала Словакию, находившуюся тогда под властью популистского правительства Владимира Мечиара, "черной дырой Европы", и исключила ее из группы стран, стремящихся к вступлению в НАТО. Шок помог создать оппозиционное движение, которое избрало реформиста Микулаша Дзуринду. Но это была другая Словакия и другая Европа. Запад тогда казался непобедимым, и все хотели стать его частью — Словакия была небезопасным стартапом, который боялся остаться позади. Однако на этот раз правым популистам удалось убедить значительную часть населения в том, что единственный выход из сложившейся ситуации - это сопротивление ЕС. Угроза высылки может вновь придать сил демократической оппозиции, но, скорее всего, еще больше раззадорит евроскептиков Словакии.

Причина приостановления финансирования ЕС — это другой вопрос, поскольку это не просто политический выбор. В ЕС существуют правила, в том числе строгое регулирование условий, которые предписывают выводить деньги, если они расходуются непрозрачно из-за нарушения верховенства закона. Если Комиссия придет к выводу, что это так, у нее не будет иного выбора, кроме как действовать, чтобы на нее не подали в суд за бездействие. Если ЕС все-таки примет решение о приостановлении финансирования, он должен четко указать причины приостановления и попытаться дистанцироваться от неизбежного искажения фактов о Фицо и Пеллегрини, которые, по его мнению, были несправедливо наказаны за свои успехи на выборах.

Однако, в конечном счете, бремя удержания Словакии в рамках ЕС и НАТО ложится не на институты ЕС или государства-члены, а на словацкую оппозицию. Это будет нелегко, учитывая упадок духа после поражения Коркока и победы Фицо на парламентских выборах, состоявшихся за шесть месяцев до этого, но словацкая оппозиция может набраться мужества, поскольку за нее проголосовало огромное количество избирателей. Им также будет способствовать некомпетентность нового правительства. За первые несколько месяцев своего правления Словакия уже умудрилась так напортачить с государственными финансами, что сейчас ее процентная ставка занимает второе место по величине среди всех стран еврозоны. Кроме того, у словаков одни из самых дорогих ипотечных кредитов в ЕС. Правительство, скорее всего, будет противодействовать, изобретая слабые места западных заговоров, но, как говорится, вы можете дурачить некоторых людей какое-то время, но не всех постоянно.

Остальная Европа мало что может сделать, чтобы помочь словацкой оппозиции в решении этой задачи, и многое может навредить. Проевропейски настроенные словаки ценят настроения, стоящие за призывами к высылке, — никто так не возмущен поведением Словакии, как половина ее населения. Но есть все основания полагать, что этот курс обратим. Пока не доказано обратное, ЕС должен позволить тем, кто находится в Братиславе, сосредоточиться на исправлении того, что неправильно.