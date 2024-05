Историк Ковалёв: покушение на Роберта Фицо могло быть местью за политическую позицию

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо могло быть совершено из мести за его отличную от многих европейских лидеров позицию. Такую версию нападения на главу правительства в беседе с NewsInfo.Ru сообщает доктор исторических наук Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

Фото: flickr.com by EU2016 SK is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication