Историк Ковалёв: покушение на Роберта Фицо могло быть местью за политическую позицию

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо могло быть совершено из мести за его отличную от многих европейских лидеров позицию. Такую версию нападения на главу правительства в беседе с NewsInfo.Ru сообщает доктор исторических наук Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

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Как напомнил Ковалев, Фицо не поддерживал антироссийскую политику, которую проводит Евросоюз. Он выступал за диалог с Россией и был одним из ярких критиков "партии войны" в Евросоюзе.

"Он считал, что не нужно поддерживать Украину в смысле поставок оружия и так далее, что нужно налаживать отношения с Россией, нужно вести диалог с Россией. Опять же это не значит, что он был абсолютно пророссийским политиком. Но он считал, что нужно вести диалог и нужно разговаривать с Россией, потому что это такая умная и важная держава. Это достаточно известная позиция так же, как позиция Венгрии во многом аналогичная. Поэтому у многих это вызывало сильное раздражение в Евросоюзе", — сказал собеседник NewsInfo. Ru.



В то же время политолог призвал не делать выводы раньше времени.

Фицо получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства в среду, нападавший задержан. По данным СМИ, премьер находится в тяжёлом состоянии. Стрелявший — мужчина 1953 года рождения, сторонник одной из либеральных партий Словакии, графоман и ненавистник России.