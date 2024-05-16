Боня нарядила 12-летнюю дочь в наряд из фильма "Красотка"

Светская львица и блогерша Виктория Боня стала гостьей на вечеринке Ольге Бузовой по случаю ее 20-летия работы на телевидении. Модель взяла с собой 12-летнюю дочь Анджелину. Об этом пишет "Газета.ру".
Мероприятия проходило в баре "Шаляпин", где собрались не только артисты и друзья Бузовой, но и журналисты. Перед представителями прессы 12-летняя Анджелина появилась в серой укороченной шубе из шиншиллы, мини-платье и туфлях на шпильке.
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