Украинец, ты брат или враг? Как Россия будет интегрировать новых граждан из Незалежной

Россия должна выборочно интегрировать новых граждан с Украины

Огромное количество украинцев всеми правдами и неправдами сегодня пытаются попасть в Россию.

Фото: commons.wikimedia.org by Vassia Atanassova - Spiritia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Кто ты украинец? Брат или не брат?

На фоне этого в нашем обществе возникла дискуссия — одни уверены, что пусть "братья-славяне" приезжают, а другие убеждены, что пускать из в страну этих "бандеровцев"в принципе нельзя. Якобы они все русофобы и предатели.

В законах РФ нет нормы о ссылке украинцев в гетто, нет там и про их дискриминацию по "украинству". А если кто-то и виноват в чём-то, то меру наказания ему определит суд. Ведь мы осуждаем страны Прибалтики за притеснение русскоязычных? Но некоторые блогеры предлагают делать с украинцами то же самое.

А мы кто? Захватчики или освободители?

Но проблема всё же существует. Наша страна столкнулась с натурализацией миллионов украинцев, которые уже приехали сюда, или завтра будут жить с нами на одной лестничной площадке. Поэтому давайте определимся, мы "захватываем" или "освобождаем" Незалежную в СВО?

Власть РФ исходит из того, что идёт освобождение Украины от неонацистского режима. То бишь идёт денацификация. Плюс свержение неонацистской власти в Киеве продиктовано простыми интересами нашей безопасности (включаем сюда демилитаризацию Украины). Нам нужен, как минимум, нейтралитет от оставшейся страны.

К тому же термин "освобождение" — в первую очередь подразумевает возврат гражданских прав людям. Кстати, жители "новых" территорий РФ получили больше гражданских прав, чем имели при власти Порошенко-Зеленского. Люди стали привыкать к верховенству закона, соцобеспечению, эффективной системе правопорядка. И это отрадно.

А что делать с "бандерлогами"?

К бабке не ходи, что нынешний бандеровский режим в Киеве — террористический. Да там этого и не скрывают (в СБУ и ГУР чётко и радостно сказали о терактах внутри РФ). А ведь идеология украинского национализма изначально считает терроризм оружием борьбы за "национальную идею", а фанатики "самостийности" уверены, что теракты необходимы в противостоянии с РФ.

Террор для них, "священное благо" для "незалежного". А ради пользы для бандеровского дела таким свидомым не возбраняется даже маскироваться под патриотичных русских. И тогда попробуй раскуси такого!

Докажи, что ты станешь братом

Но может нужно действовать упреждая? Один из вариантов — мы объявляем наши правила игры и чётко объясняем, что мы ждём в будущем от этих приезжих. А может и вообще объявить, что в состав России войдут лишь такие регионы, кто недвусмысленно обозначит лояльность России.

А если угодно, то и до районов раздробить субъекты принятия решения. То есть принимать в состав Российской Федерации не всю область, а её освобожденную и лояльную к нам часть. Не нравится — ваш "номер восемь"!

Давайте брать на баланс (взглянем правде в глаза — сперва мы их будем кормить) те территории, которые докажут верность нам — раскроют бандеровско-русофобскую прослойку, восстановят поруганные символы, дорогие нам, а жители обретут гражданство РФ в индивидуальном порядке — как это было в ЛНР и ДНР. Далее — референдум и закрепление результатов законодательно. То есть решение будет продиктовано и от имени народа тоже.

Необходимо проводить и дифференцированный подход — сперва присоединять русскоязычные, ментально близкие к нам, регионы, затем — центральные области (если выполнят наши условия). Ну и с Западом Украины решим что делать (хотя я бы не стал им даже предлагать интеграцию с Россией).

Такая выборность поможет принципиально несогласным с РФ (кроме военных преступников) уехать как раз на эту самую Западную Украину, конечно, не нарушая их имущественных прав.

Вывод

Думаете, бегу впереди паровоза? Но ведь уже сегодня надо начинать работу по созданию актива для будущих территорий — из числа самых адекватных украинцев. Сюда можно включить подпольщиков, "ухилянтов", брошенных в украинские тюрьмы политзаключённых. Для многих порядочных, но запуганных и репрессированных украинцев это должно стать хорошим социальным лифтом.

Да, накал взаимной ненависти сегодня понять можно, но история свидетельствует, что со временем всё сгладится. Заканчиваются гражданские войны одинаково — победой одной из сторон или полной реорганизацией страны.