Эксперты обсудили российские стратегии мягкой силы для Африки

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15 мая в Российском совете по международным делам состоялся экспертный круглый стол, посвящённый вопросам обеспечения информационно-культурного суверенитета стран Сахеля, сообщает Федеральное интернет-издание "Капитал страны".

Фото: Пресс-служба Российского совета по международным делам

Мероприятие было организовано в партнерстве с Институтом Африки РАН и при поддержке Центра народной дипломатии.

Как отметил один из модераторов встречи, заместитель директора Центра изучения стабильности и рисков НИУ "Высшая школа экономики" Леонид Исаев, "России ещё только предстоит разработать свою концепцию реализации мягкой силы в странах Сахеля, но российское экспертное сообщество демонстрирует высокий интерес к этой теме".

Со стороны политиков заинтересованность в теме выразил координатор депутатской группы ГД РФ по связям с парламентами Буркина-Фасо, Республики Мали Дмитрий Савельев, который в своём обращении к участникам КС заявил:

"Опыт России в противодействии внешнему влиянию, деструктивному идеологическому и информационному воздействию, по поддержанию традиционных духовно-нравственных ценностей, позволит нам помочь следовать по пути обретения идеологического суверенитета и нашим друзьям из Мали, Буркина-Фасо, Нигера и других стран Африки в это критически важное для них время".

Он также пригласил экспертов к взаимодействию в рамках парламентской площадки.

На круглом столе было отмеченно, что для стран Африки свобода и независимость являются безусловными базовыми ценностями, исторически связанными с национально-освободительной борьбой против колониализма и апартеида.

"Политические предпочтения стран Сахеля были до недавнего времени достаточно устойчивыми, регион был поделен на сферы влияния бывших колониальных держав, — подчеркнул научный руководитель РСМД Андрей Кортунов. — Мы видим, как быстро разваливается система, которая ещё несколько лет назад казалась если не незыблемой, то достаточно устойчивой".

Однако после антифранцузских, антиамериканских и, в целом, антинеоколониальных выступлений последнего времени страны Африки, особенно те, что ушли по этому пути дальше остальных — Мали, Нигер, Буркина Фасо — вступили в период неопределенности. Степень рисков и угроз безопасности для Альянса стран Сахеля значительно возрос, экспоненциально вырос и спрос на обеспечение устойчивости обретаемыми африканскими странами суверинетету и независимости.

"Исследования культурно-информационного суверенитета важны не только для стран Сахеля, но и для других регионов, вплотную столкивающихся с культурно-информационной экспансией стран Запада, — сообщил начальник отдела просветительской работы Министерства высшего образования и науки РФ Андрей Фризен. — Текущая геополитическая обстановка диктует этим странам отстаивать свою независимость не только в культуре, но и в научно-образовательной сфере".

Представитель министерства обратился к экспертному сообществу с призывом активно делиться своими наработками по Африке и предложил информационную поддержку для освещения их деятельности в этом направлении.

В свою очередь, Вероника Усачева, старший научный сотрудник Центра истории и культурной антропологии Института Африки РАН, доцент Департамента политологии, Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового Университета при Правительстве РФ, обратила внимание экспертов на недостаточность подготовки кадров для освещения деятельности России в Африки и о том, как западные страны используют СМИ для борьбы с российским влиянием в Сахеле.

"Занимаясь образованием журналистов и редакторов многие десятилетия страны запада подчиняли себе, своей идеологии страны Африки, — рассказала она. — Основной термин, который предлагает Запад для обозначения того, что Россия предлагает Африке, — это "Пакет выживания режима". Этот термин нам необходимо заменить на "провайдер суверенитета под ключ".

Между тем, все условия для подтверждения статуса "провайдер суверенитета" на практики у России есть. Это хорошо видно на примере деятельности Русского дома в Буркина Фасо, о которой рассказала руководитель Центра народной дипломатии Наталия Красовская. В частности, речь шла о курсах русского языка и подготовке африканских абитуриентов к поступлению в российские вузы, а также об участии ЦНД в организации совместных образовательных и научно-исследовательских проектов российских и африканских вузов.

Интересно, что представитель Сахеля, директор Школы с художественным уклоном из Нигера Аминат Гагара Дасилва обратила внимание экспертов на важность помощи с самоопределением для Африки. Она отметила, что народ Нигера не хочет заменить Францию на Россию, а хочет видеть в России партнёра и строить отношения, соблюдая интересы каждой из сторон.

О том же в рамках всей Африки говорила и старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН, эксперт РСМД Елена Харитонова:

"В Африке накопилась усталость от давления, от языка колонизаторов, — сказала она. — Но всем, кто с какой-либо целью планирует туда зайти, необходимо знание традиционных культур, на базе которых строится общество в странах Африки".

Именно с этим в первую очередь, готово помочь экспертное сообщество.