Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сценарии от Politico и Lidovky: ВС РФ берут Киев, Харьков или весь Донбасс
Ветеринары рассказали о том, можно ли давать коту есть мух
Верховный Суд РФ изменяет правила оформления ДТП при левом повороте
Вооружаемся к летнему отдыху: топ-5 косметологических процедур для идеальной фигуры
5 традиций в США, которые шокируют иностранцев
Дочь Виктории Бони вышла в свет на каблуках в шубе
Готовим вкусный ванильный бисквит к чаю
Таролог Абравитова предсказала разрыв отношений Никиты Преснякова с женой
Продюсер Горжанкин рассказал об ожиданиях российских зрителей
Долю расходов на услуги ЖКХ хотят ограничить 15% для улучшения платёжной дисциплины

В Госдуме предложили ограничить долю трат на услуги ЖКХ 15% от доходов семьи

1:31
Недвижимость

В Госдуму внесён законопроект об ограничении максимально допустимой доли расходов на оплату услуг ЖКХ: для многодетных семей и одиноких пенсионеров — не более 10%, а для остальных граждан — до 15% от семейного бюджета.

В Госдуме предложили ограничить долю трат на услуги ЖКХ 15% от доходов семьи
Фото: Управа Южнопортового района города Москвы is licensed under Public domain

Авторы инициативы — группа депутатов и сенатор от ЛДПР во главе с председателем парламентского комитета по труду Ярославом Ниловым — надеются, что она не только облегчит жизнь малоимущим россиянам, но и будет способствовать улучшению собираемости жилищно-коммунальных платежей.

В 2023 году сумма долгов населения за ЖКУ выросла на 8,7% и достигла 833,5 миллиарда рублей, приводится удручающая статистика в пояснительной записке. Новшество позволит большему числу нуждающихся обратиться за субсидией.

"Прежде чем снижать планку, нужно выстроить систему. Чтобы все, кто нуждается в такой помощи, её гарантированно получали", — прокомментировала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович выразил опасение, что мера усугубит нехватку денег на ремонт и модернизацию ЖКХ. "В аварийной или полуаварийной ситуации сегодня находится огромное количество объектов, средств на которые не хватает", — напомнил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Всплеск русофобии в "Яндекс.Такси": запрет на российские флаги и репрессии водителей

Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.

"Яндекс.Такси" начал штрафовать водителей за флаг России
Яна Поплавская не отрицает, что шоу "Звёзды" могло не выйти в эфир из-за её критики
"Люди отказываются жрать это": стало известно, почему очередной выпуск шоу "Звёзды" не появился в эфире
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Агентство США по международному развитию заказало у украинского завода ОМЗ "Карпаты" 300 вагонов-зерновозов
"Словакия находится на грани гражданской войны" — предупредил глава МВД страны Любовь Степушова Россия должна выборочно интегрировать новых граждан с Украины Дмитрий Плотников Чтобы быть большим оригиналом, надо писать большую литературу Сергей Лебедев
Станислав Садальский высказался о наряде Лены Лениной на Каннском фестивале
Что делать, если на дачном участке подмёрз виноград?
Гипотеза великого советского учёного о зарождении жизни в космосе нашла практическое подтверждение
Гипотеза великого советского учёного о зарождении жизни в космосе нашла практическое подтверждение
Последние материалы
Работа в зале или в огороде: что круче
Певица Алекса пережила вторую замерзшую беременность
Украшения и знаки китайского гороскопа: как выбрать идеальное сочетание
Власти Эстонии продолжают языковую дискриминацию русскоязычных жителей
Эксперты обсудили российские стратегии мягкой силы для Африки
ВС отказал отцу-должнику в получении выплат за погибшего бойца СВО
Технологии обогрева стекол и зеркал автомобиля: как они работают и когда нужны
Учёные выяснили, что сахар в молоке и фруктах не приводит к ожирению у детей
Россия должна выборочно интегрировать новых граждан с Украины
Топалов просит Тодоренко родить третьего сына на случай его внезапной смерти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников