Долю расходов на услуги ЖКХ хотят ограничить 15% для улучшения платёжной дисциплины

В Госдуме предложили ограничить долю трат на услуги ЖКХ 15% от доходов семьи

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Госдуму внесён законопроект об ограничении максимально допустимой доли расходов на оплату услуг ЖКХ: для многодетных семей и одиноких пенсионеров — не более 10%, а для остальных граждан — до 15% от семейного бюджета.

Фото: Управа Южнопортового района города Москвы is licensed under Public domain

Авторы инициативы — группа депутатов и сенатор от ЛДПР во главе с председателем парламентского комитета по труду Ярославом Ниловым — надеются, что она не только облегчит жизнь малоимущим россиянам, но и будет способствовать улучшению собираемости жилищно-коммунальных платежей.

В 2023 году сумма долгов населения за ЖКУ выросла на 8,7% и достигла 833,5 миллиарда рублей, приводится удручающая статистика в пояснительной записке. Новшество позволит большему числу нуждающихся обратиться за субсидией.

"Прежде чем снижать планку, нужно выстроить систему. Чтобы все, кто нуждается в такой помощи, её гарантированно получали", — прокомментировала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович выразил опасение, что мера усугубит нехватку денег на ремонт и модернизацию ЖКХ. "В аварийной или полуаварийной ситуации сегодня находится огромное количество объектов, средств на которые не хватает", — напомнил он.