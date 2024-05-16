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Учёные из Нидерландов в результате исследований пришли к выводу, что сахар, содержащийся в молоке и фруктах, не приводит к ожирению у детей

Учёные выяснили, что сахар в молоке и фруктах, не приводит к ожирению у детей

Здоровье

Новое исследование учёных из Гронингенского университета в Нидерландах показало, что сахар из фруктов и жидких молочных продуктов почти не приводит к лишнему весу у детей.

Учёные выяснили, что сахар в молоке и фруктах, не приводит к ожирению у детей
Фото: commons.wikimedia.org by MutantE AZUL is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В этом исследовании участвовал 891 ребёнок. Когда детям было по 3 года, родителей попросили подробно рассказать об их рационе. Далее, когда эти дети достигли возраста 10-11 лет, учёные измерили их рост и вес. Они хотели выяснить, как общее употребление сахара оказывает влияние на риск появления лишнего веса у детей.

Согласно результатам, общее (возможно повышенное) количество сахара, которое употребляли дети в раннем возрасте, не стало фактором риска возникновения ожирения в возрасте 10-11 лет. В этом вопросе значение имел источник этого сахара.

Дети, которые получали сахар из жидких молочных продуктов и фруктов, имели риск набора лишнего веса меньше. А вот у детей, которые злоупотребляли кондитерскими изделиями, шоколадом и сладкими йогуртами, риск намного выше.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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