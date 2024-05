Учёные из Нидерландов в результате исследований пришли к выводу, что сахар, содержащийся в молоке и фруктах, не приводит к ожирению у детей

Новое исследование учёных из Гронингенского университета в Нидерландах показало, что сахар из фруктов и жидких молочных продуктов почти не приводит к лишнему весу у детей.

Фото: commons.wikimedia.org by MutantE AZUL is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported