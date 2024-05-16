Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сценарии от Politico и Lidovky: ВС РФ берут Киев, Харьков или весь Донбасс
Ветеринары рассказали о том, можно ли давать коту есть мух
Верховный Суд РФ изменяет правила оформления ДТП при левом повороте
5 традиций в США, которые шокируют иностранцев
Дочь Виктории Бони вышла в свет на каблуках в шубе
Готовим вкусный ванильный бисквит к чаю
Таролог Абравитова предсказала разрыв отношений Никиты Преснякова с женой
В Госдуме предложили ограничить долю трат на услуги ЖКХ 15% от доходов семьи
Продюсер Горжанкин рассказал об ожиданиях российских зрителей
Лучшие пять процедур для снижения веса, рекомендуемые специалистами в области косметологии

Вооружаемся к летнему отдыху: топ-5 косметологических процедур для идеальной фигуры

2:22
Моя семья » Красота и стиль

Каждый придает свое значение понятию "подготовка к отпуску". Для кого-то достаточно одного вечера на сборы, а другие предпочитают начинать готовиться заранее, включая в это и процесс похудения. Однако, некоторые участки тела могут оказаться особенно упорными, не поддаваясь диетам и тренировкам. Эти "жировые ловушки" чаще всего располагаются на животе, талии, бедрах или ягодицах. Специалисты в области косметологии делятся секретами, как избавиться от них и придать фигуре более подтянутый вид.

Вооружаемся к летнему отдыху: топ-5 косметологических процедур для идеальной фигуры
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid is licensed under CC BY 2.0.

Процедура на аппарате Ultraformer МРТ

Период реабилитации: отсутствует.

Процедура Ultraformer МРТ (Ультраформер) представляет собой неинвазивную ультразвуковую подтяжку тканей и уменьшение объема подкожно-жировой клетчатки в различных участках тела. Это эффективный метод, который помогает уменьшить признаки старения кожи и скорректировать проблемные участки тела, такие как живот, бедра и ягодицы.

Ультразвуковой липолиз ULFIT

Период реабилитации: отсутствует.

Ультразвуковой липолиз ULFIT — это метод неинвазивной липосакции и подтяжки кожи, использующий макросфокусированный ультразвук для разрушения жировых отложений и стимуляции выработки коллагена.

Холодная плазма

Период реабилитации: отсутствует.

Процедура с использованием холодной плазмы помогает уменьшить отечность, целлюлит, растяжки и рубцы. Она основана на генерации плазменного потока, который благотворно влияет на состояние кожи и способствует липолизу.

Криолиполиз

Период реабилитации: отсутствует.

Криолиполиз — это процедура снижения веса путем охлаждения локальных жировых отложений, что вызывает разрушение жировых клеток. Процедура не требует хирургического вмешательства и дает хорошие результаты.

Кавитация

Период реабилитации: отсутствует.

Кавитация — это неинвазивная процедура, использующая ультразвуковые волны для разрушения жировых клеток в проблемных зонах тела. Она эффективна для уменьшения жировых отложений и целлюлита, но требует выполнения курса процедур для достижения заметного результата.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Всплеск русофобии в "Яндекс.Такси": запрет на российские флаги и репрессии водителей

Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.

"Яндекс.Такси" начал штрафовать водителей за флаг России
Яна Поплавская не отрицает, что шоу "Звёзды" могло не выйти в эфир из-за её критики
"Люди отказываются жрать это": стало известно, почему очередной выпуск шоу "Звёзды" не появился в эфире
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Агентство США по международному развитию заказало у украинского завода ОМЗ "Карпаты" 300 вагонов-зерновозов
"Словакия находится на грани гражданской войны" — предупредил глава МВД страны Любовь Степушова Россия должна выборочно интегрировать новых граждан с Украины Дмитрий Плотников Чтобы быть большим оригиналом, надо писать большую литературу Сергей Лебедев
Станислав Садальский высказался о наряде Лены Лениной на Каннском фестивале
Что делать, если на дачном участке подмёрз виноград?
Гипотеза великого советского учёного о зарождении жизни в космосе нашла практическое подтверждение
Гипотеза великого советского учёного о зарождении жизни в космосе нашла практическое подтверждение
Последние материалы
Работа в зале или в огороде: что круче
Певица Алекса пережила вторую замерзшую беременность
Украшения и знаки китайского гороскопа: как выбрать идеальное сочетание
Власти Эстонии продолжают языковую дискриминацию русскоязычных жителей
Эксперты обсудили российские стратегии мягкой силы для Африки
ВС отказал отцу-должнику в получении выплат за погибшего бойца СВО
Технологии обогрева стекол и зеркал автомобиля: как они работают и когда нужны
Учёные выяснили, что сахар в молоке и фруктах не приводит к ожирению у детей
Россия должна выборочно интегрировать новых граждан с Украины
Топалов просит Тодоренко родить третьего сына на случай его внезапной смерти
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников