Лучшие пять процедур для снижения веса, рекомендуемые специалистами в области косметологии

Вооружаемся к летнему отдыху: топ-5 косметологических процедур для идеальной фигуры

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Каждый придает свое значение понятию "подготовка к отпуску". Для кого-то достаточно одного вечера на сборы, а другие предпочитают начинать готовиться заранее, включая в это и процесс похудения. Однако, некоторые участки тела могут оказаться особенно упорными, не поддаваясь диетам и тренировкам. Эти "жировые ловушки" чаще всего располагаются на животе, талии, бедрах или ягодицах. Специалисты в области косметологии делятся секретами, как избавиться от них и придать фигуре более подтянутый вид.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid is licensed under CC BY 2.0.

Процедура на аппарате Ultraformer МРТ

Период реабилитации: отсутствует.

Процедура Ultraformer МРТ (Ультраформер) представляет собой неинвазивную ультразвуковую подтяжку тканей и уменьшение объема подкожно-жировой клетчатки в различных участках тела. Это эффективный метод, который помогает уменьшить признаки старения кожи и скорректировать проблемные участки тела, такие как живот, бедра и ягодицы.

Ультразвуковой липолиз ULFIT

Период реабилитации: отсутствует.

Ультразвуковой липолиз ULFIT — это метод неинвазивной липосакции и подтяжки кожи, использующий макросфокусированный ультразвук для разрушения жировых отложений и стимуляции выработки коллагена.

Холодная плазма

Период реабилитации: отсутствует.

Процедура с использованием холодной плазмы помогает уменьшить отечность, целлюлит, растяжки и рубцы. Она основана на генерации плазменного потока, который благотворно влияет на состояние кожи и способствует липолизу.

Криолиполиз

Период реабилитации: отсутствует.

Криолиполиз — это процедура снижения веса путем охлаждения локальных жировых отложений, что вызывает разрушение жировых клеток. Процедура не требует хирургического вмешательства и дает хорошие результаты.

Кавитация

Период реабилитации: отсутствует.

Кавитация — это неинвазивная процедура, использующая ультразвуковые волны для разрушения жировых клеток в проблемных зонах тела. Она эффективна для уменьшения жировых отложений и целлюлита, но требует выполнения курса процедур для достижения заметного результата.



