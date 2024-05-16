Продюсер Горжанкин рассказал, чего ждут российские зрители от телевидения

Продюсер и медиаменеджер Вадим Горжанкин рассказал, чем привлекают ТВ-шоу российского зрителя.
Горжанкин объяснил, что зрители хотят видеть в телевизоре людей, которые похожи на них самих. Он считает, что интересными будут шоу, в которых можно будет прийти к успеху и поймать удачу.
Ранее бывший бойфренд Ольги Бузовой блогер Давид Манукян раскрыл любопытные подробности участия в шоу "Маска".
Эксперт уверен, что недосягаемые артисты уже не столь интересны публике.
"Людям хочется искренности, доступности. Отсюда расцвет популярности всенародных конкурсов и других передач, где участвуют условно простые люди", — цитирует слова продюсера "Вечерняя Москва".
Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.