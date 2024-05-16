Продюсер Горжанкин рассказал, чего ждут российские зрители от телевидения

Продюсер Горжанкин рассказал об ожиданиях российских зрителей

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер и медиаменеджер Вадим Горжанкин рассказал, чем привлекают ТВ-шоу российского зрителя.

Фото: commons.wikimedia.org by Bin im Garten is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Горжанкин объяснил, что зрители хотят видеть в телевизоре людей, которые похожи на них самих. Он считает, что интересными будут шоу, в которых можно будет прийти к успеху и поймать удачу.

Ранее бывший бойфренд Ольги Бузовой блогер Давид Манукян раскрыл любопытные подробности участия в шоу "Маска".

Эксперт уверен, что недосягаемые артисты уже не столь интересны публике.

"Людям хочется искренности, доступности. Отсюда расцвет популярности всенародных конкурсов и других передач, где участвуют условно простые люди", — цитирует слова продюсера "Вечерняя Москва".