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Психологи объяснили, почему мы не нравимся себе на фотографиях

1:54
Наука

Многие люди сталкиваются с удивительным феноменом: готовятся к важному событию, чувствуют себя прекрасно, но на следующий день, увидев фотографии, испытывают шок. Лица выглядят искажённо, выражения — неестественно. Несмотря на уверения друзей в том, что фотографии хорошие, и все остальные на снимках выглядят нормально, они сами остаются недовольны своим изображением. Психологи называют это "эффектом простого предъявления”.

Психологи объяснили, почему мы не нравимся себе на фотографиях
Фото: unsplash.com by Evan Kirby evankirby2, PDM

Профессор потребительской психологии в Международной школе бизнеса Халт Мэтт Джонсон объясняет, что наш мозг привыкает к тому, что видит чаще. Мы привыкли к своему отражению в зеркале, где наш облик перевёрнут. Именно в этом зеркальном отражении мы видим своё лицо регулярно, с обратными асимметриями. На фотографиях же перед нами предстаёт наш "настоящий” образ, который может казаться чужим и даже менее привлекательным, потому что мозг не знаком с этим видом достаточно хорошо. Друзья и родственники кажутся на снимках привычными, ведь мы привыкли видеть их в "оригинальном” виде.

Существует также "эффект прожектора” — психологический феномен, при котором нам кажется, что другие люди так же тщательно разглядывают нас, как мы сами. На деле, пока мы критикуем свои "недостатки” на фото, другие заняты рассмотрением собственных мелочей.

Чтобы не разочаровываться в своих снимках, психотерапевт Элоиз Скиннер советует помнить: фотогеничность — это навык, который можно развить практикой. Она рекомендует научиться контролировать выражения лица на фото и чаще смотреть на свои реальные фотографии, чтобы со временем уменьшить внутреннее напряжение и лучше понимать, как мы выглядим "по-настоящему”.

Уточнения

Фотогра́фия — технология записи изображения путём регистрации оптических излучений с помощью светочувствительного фотоматериала или полупроводникового преобразователя.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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