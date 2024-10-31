Собаки приносят пользу: прогулки с питомцем продлевают жизнь

Собаки спасают жизнь: как прогулки с питомцем снижают риски для здоровья

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашняя собака может принести не только радость, но и неожиданную пользу для здоровья. Прогулки с питомцем позволяют человеку защититься от риска внезапной смерти.

Фото: pixabay.com by Катрин Керу, CC0

Для исследования были проанализированы данные более 7 000 человек, чтобы понять, какие привычки положительно влияют на их самочувствие. Участники проходили проверку на наличие хронических заболеваний и снабжались специальными устройствами, которые фиксировали их уровень физической активности.

Результаты показали, что владельцы собак получают как минимум полчаса дополнительной активности ежедневно. Причём эти прогулки носят спокойный, умеренный характер, подходящий для людей любого возраста и состояния здоровья.

Особенно полезной такая физическая нагрузка может стать для пожилых людей. Выяснилось, что регулярные прогулки с собакой могут снизить риск внезапной смерти на 17 % — существенный аргумент в пользу заведения питомца.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

