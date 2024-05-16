Решение Верховного Суда России: как теперь оформлять ДТП, чтобы не попасть в виновники?

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Верховный Суд РФ изменяет правила оформления ДТП при левом повороте

0:44
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Верховный Суд России изменил подход к определению виновности в ДТП при левом повороте.

Верховный Суд РФ изменяет правила оформления ДТП при левом повороте
Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Теперь, если при повороте налево автомобиль сталкивается с другим, который пытается обогнать и при этом нарушает ПДД, виновным будет считаться обгоняющий водитель. Раньше за подобные аварии часто обвиняли поворачивающего налево водителя.

Судебное решение под номером 12-366/2019 теперь ограждает законопослушных водителей, подчеркивая, что нарушитель правил не получает преимущества на дороге. Это следует логике предыдущих решений Верховного суда, применяющихся к ситуациям с "обочечниками".

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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