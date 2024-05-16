Решение Верховного Суда России: как теперь оформлять ДТП, чтобы не попасть в виновники?

Верховный Суд России изменил подход к определению виновности в ДТП при левом повороте.
Теперь, если при повороте налево автомобиль сталкивается с другим, который пытается обогнать и при этом нарушает ПДД, виновным будет считаться обгоняющий водитель. Раньше за подобные аварии часто обвиняли поворачивающего налево водителя.
Судебное решение под номером 12-366/2019 теперь ограждает законопослушных водителей, подчеркивая, что нарушитель правил не получает преимущества на дороге. Это следует логике предыдущих решений Верховного суда, применяющихся к ситуациям с "обочечниками".
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