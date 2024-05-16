Отца погибшего на СВО военнослужащего лишили прав на компенсации из-за неуплаты алиментов

ВС отказал отцу-должнику в получении выплат за погибшего бойца СВО

Верховный суд удовлетворил иск матери погибшего на СВО бойца к бывшему мужу. Женщина требовала признать отца военнослужащего утратившим право на компенсационные выплаты и льготы из-за невыполнения родительских обязательств. Это следует из изученного Российским агентством правовой и судебной информации (РАПСИ) определения ВС РФ.

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Суд постановил, что ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, в том числе неуплата алиментов, лишает родителя прав на выплаты, предусмотренные законом в случае гибели военнослужащего, принимавшего участие в спецоперации на Украине.

Нижестоящие суды были в курсе, что ответчик имел задолженность по алиментам до совершеннолетия бойца, но сочли, что он предпринимал активные действия для погашения долга, поэтому отказали матери в иске.

Верховный суд РФ подчеркнул, что отец военнослужащего обеспокоился погашением долга только после возбуждения исполнительного производства, поэтому отказался считать поведение должника заботой и родительским воспитанием.

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