Отца погибшего на СВО военнослужащего лишили прав на компенсации из-за неуплаты алиментов

Верховный суд удовлетворил иск матери погибшего на СВО бойца к бывшему мужу. Женщина требовала признать отца военнослужащего утратившим право на компенсационные выплаты и льготы из-за невыполнения родительских обязательств. Это следует из изученного Российским агентством правовой и судебной информации (РАПСИ) определения ВС РФ.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0