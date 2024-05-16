"На все воля Божья": Алекса призналась в очередной замершей беременности

Певица и участница "Фабрики звезд-4" Алекса в своем блоге рассказала, что вновь пережила замерзшую беременность. Она отметила, что не нуждается в сочувствии.
Алекса написала, что в ее сердце только благодарность. И хотя она не любит выставлять напоказ свои переживания, она считает нужным поделиться болью для других.
"Так бывает, и слова сочувствия мне уж точно не нужны. Девочки, просто знайте, что в таких ситуациях вы не одни, и это опыт, это происходит для того, чтобы сделать нас сильнее. На все воля Божья", — отметила артистка.
Алекса замужем за фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, вместе они воспитывают трехлетнюю дочь Адриану. Также у мужчины есть сын Тимур от бывшей возлюбленной, артистки балета Александры Сивковой.
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