"На все воля Божья": Алекса призналась в очередной замершей беременности

Певица Алекса пережила вторую замерзшую беременность

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и участница "Фабрики звезд-4" Алекса в своем блоге рассказала, что вновь пережила замерзшую беременность. Она отметила, что не нуждается в сочувствии.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт певицы Алексы в Инстаграм is licensed under public domain

Алекса написала, что в ее сердце только благодарность. И хотя она не любит выставлять напоказ свои переживания, она считает нужным поделиться болью для других.

"Так бывает, и слова сочувствия мне уж точно не нужны. Девочки, просто знайте, что в таких ситуациях вы не одни, и это опыт, это происходит для того, чтобы сделать нас сильнее. На все воля Божья", — отметила артистка.

Алекса замужем за фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, вместе они воспитывают трехлетнюю дочь Адриану. Также у мужчины есть сын Тимур от бывшей возлюбленной, артистки балета Александры Сивковой.

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