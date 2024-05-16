Очень ароматный и вкусный ванильный бисквит к чаю: в нём нет ничего лишнего. Базовый рецепт!

Готовим вкусный ванильный бисквит к чаю

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто не любит воздушный бисквит? Предлагаем вам базовый рецепт ванильного бисквита, который вы можете приготовить в любое время для своих друзей и семьи.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Это действительно вкусно и готовится всего за 40-45 минут. Всё, что вам понадобится, — это мука, сахарный песок, разрыхлитель, молоко, яйца, несолёное сливочное масло и ванильная эссенция. Обязательно попробуйте этот простой рецепт.

Ингредиенты

1,5 стакана муки для выпечки

2 чайные ложки разрыхлителя

1 стакан несолёного сливочного масла

2 яйца

1 чайная ложка ванильной эссенции

1,5 стакана сахарного песка

1/2 чайной ложки соли

4 столовые ложки молока

1 яичный белок

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Подготовьте форму для выпечки, смажьте её маслом и посыпьте мукой. Миксером смешайте все сухие ингредиенты. Добавьте масло, взбивайте его до тех пор, пока мучная смесь не приобретёт песочную текстуру. Затем добавьте половину молока и взбивайте смесь до получения однородной массы. Смешайте вторую половину молока с другими влажными ингредиентами (яйцами и ванилью). Добавьте половину жидкой смеси в чашу миксера и взбивайте около 20 секунд. Затем добавьте остальное и снова взбивайте ещё 20 секунд на средней скорости. Вылейте тесто в смазанную маслом форму. Несколько раз постучите формой по столу, чтобы избавиться от пузырьков воздуха. Выпекайте пирог около 35 минут.