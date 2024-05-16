Очень ароматный и вкусный ванильный бисквит к чаю: в нём нет ничего лишнего. Базовый рецепт!

Кто не любит воздушный бисквит? Предлагаем вам базовый рецепт ванильного бисквита, который вы можете приготовить в любое время для своих друзей и семьи.
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Это действительно вкусно и готовится всего за 40-45 минут. Всё, что вам понадобится, — это мука, сахарный песок, разрыхлитель, молоко, яйца, несолёное сливочное масло и ванильная эссенция. Обязательно попробуйте этот простой рецепт.
Ингредиенты
1,5 стакана муки для выпечки
2 чайные ложки разрыхлителя
1 стакан несолёного сливочного масла
2 яйца
1 чайная ложка ванильной эссенции
1,5 стакана сахарного песка
1/2 чайной ложки соли
4 столовые ложки молока
1 яичный белок
Приготовление
Разогрейте духовку до 175 градусов. Подготовьте форму для выпечки, смажьте её маслом и посыпьте мукой.
Миксером смешайте все сухие ингредиенты. Добавьте масло, взбивайте его до тех пор, пока мучная смесь не приобретёт песочную текстуру. Затем добавьте половину молока и взбивайте смесь до получения однородной массы.
Смешайте вторую половину молока с другими влажными ингредиентами (яйцами и ванилью). Добавьте половину жидкой смеси в чашу миксера и взбивайте около 20 секунд. Затем добавьте остальное и снова взбивайте ещё 20 секунд на средней скорости.
Вылейте тесто в смазанную маслом форму. Несколько раз постучите формой по столу, чтобы избавиться от пузырьков воздуха.