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Очень ароматный и вкусный ванильный бисквит к чаю: в нём нет ничего лишнего. Базовый рецепт!

Готовим вкусный ванильный бисквит к чаю

1:47
Еда

Кто не любит воздушный бисквит? Предлагаем вам базовый рецепт ванильного бисквита, который вы можете приготовить в любое время для своих друзей и семьи.

Готовим вкусный ванильный бисквит к чаю
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Это действительно вкусно и готовится всего за 40-45 минут. Всё, что вам понадобится, — это мука, сахарный песок, разрыхлитель, молоко, яйца, несолёное сливочное масло и ванильная эссенция. Обязательно попробуйте этот простой рецепт.

Ингредиенты

  • 1,5 стакана муки для выпечки
  • 2 чайные ложки разрыхлителя
  • 1 стакан несолёного сливочного масла
  • 2 яйца
  • 1 чайная ложка ванильной эссенции
  • 1,5 стакана сахарного песка
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 4 столовые ложки молока
  • 1 яичный белок

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. Подготовьте форму для выпечки, смажьте её маслом и посыпьте мукой.
  2. Миксером смешайте все сухие ингредиенты. Добавьте масло, взбивайте его до тех пор, пока мучная смесь не приобретёт песочную текстуру. Затем добавьте половину молока и взбивайте смесь до получения однородной массы.
  3. Смешайте вторую половину молока с другими влажными ингредиентами (яйцами и ванилью). Добавьте половину жидкой смеси в чашу миксера и взбивайте около 20 секунд. Затем добавьте остальное и снова взбивайте ещё 20 секунд на средней скорости.
  4. Вылейте тесто в смазанную маслом форму. Несколько раз постучите формой по столу, чтобы избавиться от пузырьков воздуха.
  5. Выпекайте пирог около 35 минут.
Классический БИСКВИТ, рецепт
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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