Астролог Белимирова поделилась советами по выбору украшений в соответствии с китайским знаком зодиака

Украшения и знаки китайского гороскопа: как выбрать идеальное сочетание

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Эксперт по китайской астрологии, Юдола Белимирова, обсудила связь между знаками китайского гороскопа и выбором украшений, отмечая, что каждому знаку соответствуют определенные формы и драгоценные камни, которые могут способствовать достижению успеха и раскрытию потенциала.

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Она напомнила, что китайский гороскоп представлен двенадцатью знаками, и каждый из них связан с определенными драгоценными камнями, способными обеспечить защиту от негативной энергии и помочь в раскрытии личных способностей.

Подчеркнув, что каждый знак также связан с определенной стихией, а также формой украшений, Белимирова рассказала о том, какие формы и камни наилучшим образом соответствуют каждому знаку.

Затем она привела примеры подходящих камней и форм украшений для представителей различных знаков, обращая внимание на энергию и стихию, которые им соответствуют, а также на их потребности и характеристики.

Эксперт подчеркнула важность выбора украшений, которые будут комфортны и приятны для каждого человека, учитывая их индивидуальные предпочтения и особенности знака зодиака, как сообщает Москва 24.