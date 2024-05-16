Изысканное блюдо для вашего кота — стоит ли давать пушистику лакомиться мухами

Ветеринары рассказали о том, можно ли давать коту есть мух

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Люди, держащие дома котов, наверняка заметили у них одну интересную особенность.

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Коты, сидя у окна, часто издают стрекот и пытаются поймать мух. При этом даже сытый кот может съесть насекомое. Но почему же коты так себя ведут? Может ли это навредить их здоровью?

Это связано с их природными инстинктами хищников.

Даже домашние коты иногда проявляют свои инстинктивные поведения. Если кот поймает и съест маленькую муху, обычно это не вредит его здоровью.

Тем не менее, стоит следить за своим питомцем и стараться предотвратить такое поведение, так как риски все же есть. Важно помнить, что мухи могут быть переносчиками паразитов, которые потенциально могут серьезно навредить здоровью кота.

Симптомы, такие как диарея, вздутие живота, рвота и другие тревожные признаки, требуют немедленного обращения к ветеринару.