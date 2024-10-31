Эксперт разъяснил коварный вопрос ПДД, на котором прокалываются даже опытные водители

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Дорожные знаки, регулирующие скорость движения, выполняют разные функции. Одни запрещают превышать установленное значение, другие предписывают двигаться медленнее, третьи обязывают соблюдать указанную на знаке скорость.

Фото: freepik.com by pvproductions, PDM

Всё это прописано в соответствующих разделах правил дорожного движения. На теоретическом экзамене в ГАИ многие кандидаты путают значения дорожных знаков, особенно если они комбинируются с другими указателями. Преподаватель автошколы "А-Плюс" Сергей Самарин рассказал Autonews.ru, как правильно ответить на 10-й вопрос первого билета ПДД.

Как звучит вопрос

В 10-м вопросе водителю предлагается ответить на вопрос: "С какой скоростью вы можете продолжить движение вне населенного пункта по левой полосе на легковом автомобиле?" На выбор даётся 3 варианта ответа:

Не более 50 км/ч.

Не менее 50 км/ч и не более 70 км/ч.

Не менее 50 км/ч и не более 90 км/ч.

Правильным является ответ № 3: "Не менее 50 км/ч и не более 90 км/ч", пояснил Самарин.

Разбор задачи

По словам эксперта, общие скоростные ограничения для транспортных средств установлены в разделе 10 правил дорожного движения РФ.

Согласно пункту 10.3 ПДД, движение вне населённого пункта на легковом автомобиле (без прицепа) разрешено со скоростью не более 90 км/ч. Исключение составляют автомагистрали, где скорость для легкового автомобиля без прицепа может достигать 110 км/ч, а в некоторых случаях — даже 130 км/ч.

Однако, как отмечает преподаватель, существуют дорожные знаки, которые требуют от водителя учитывать как общие правила раздела 10 ПДД, так и указания дорожных знаков.

"Дорожный знак 4.6, представленный на рисунке, указывает, что водителю разрешается движение только со скоростью, равной или превышающей указанную на знаке. Меньше 50 км/ч ехать нельзя. Под ним располагается еще один знак — "Полоса движения", который уточняет, что действие знака выше распространяется только на ту полосу, над которой они размещены", — объясняет Самарин.

Таким образом, данное сочетание дорожных знаков означает: по левой полосе разрешено движение со скоростью не менее 50 км/ч, но превышать 90 км/ч нельзя, в соответствии с общим ограничением пункта 10.3 для движения вне населённого пункта.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения.



Дорожный знак — техническое средство безопасности дорожного движения, стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый у дороги для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.



Автошкола — образовательное учреждение, в котором происходит обучение вождению транспортных средств.

