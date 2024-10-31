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Эксперт разъяснил коварный вопрос ПДД, на котором прокалываются даже опытные водители

2:47
Авто

Дорожные знаки, регулирующие скорость движения, выполняют разные функции. Одни запрещают превышать установленное значение, другие предписывают двигаться медленнее, третьи обязывают соблюдать указанную на знаке скорость.

Эксперт разъяснил коварный вопрос ПДД, на котором прокалываются даже опытные водители
Фото: freepik.com by pvproductions, PDM

Всё это прописано в соответствующих разделах правил дорожного движения. На теоретическом экзамене в ГАИ многие кандидаты путают значения дорожных знаков, особенно если они комбинируются с другими указателями. Преподаватель автошколы "А-Плюс" Сергей Самарин рассказал Autonews.ru, как правильно ответить на 10-й вопрос первого билета ПДД.

Как звучит вопрос

В 10-м вопросе водителю предлагается ответить на вопрос: "С какой скоростью вы можете продолжить движение вне населенного пункта по левой полосе на легковом автомобиле?" На выбор даётся 3 варианта ответа:

  • Не более 50 км/ч.
  • Не менее 50 км/ч и не более 70 км/ч.
  • Не менее 50 км/ч и не более 90 км/ч.

Правильным является ответ № 3: "Не менее 50 км/ч и не более 90 км/ч", пояснил Самарин.

Разбор задачи

По словам эксперта, общие скоростные ограничения для транспортных средств установлены в разделе 10 правил дорожного движения РФ.

Согласно пункту 10.3 ПДД, движение вне населённого пункта на легковом автомобиле (без прицепа) разрешено со скоростью не более 90 км/ч. Исключение составляют автомагистрали, где скорость для легкового автомобиля без прицепа может достигать 110 км/ч, а в некоторых случаях — даже 130 км/ч.

Однако, как отмечает преподаватель, существуют дорожные знаки, которые требуют от водителя учитывать как общие правила раздела 10 ПДД, так и указания дорожных знаков.

"Дорожный знак 4.6, представленный на рисунке, указывает, что водителю разрешается движение только со скоростью, равной или превышающей указанную на знаке. Меньше 50 км/ч ехать нельзя. Под ним располагается еще один знак — "Полоса движения", который уточняет, что действие знака выше распространяется только на ту полосу, над которой они размещены", — объясняет Самарин.

Таким образом, данное сочетание дорожных знаков означает: по левой полосе разрешено движение со скоростью не менее 50 км/ч, но превышать 90 км/ч нельзя, в соответствии с общим ограничением пункта 10.3 для движения вне населённого пункта.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения.

Дорожный знак — техническое средство безопасности дорожного движения, стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый у дороги для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.

Автошкола — образовательное учреждение, в котором происходит обучение вождению транспортных средств.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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