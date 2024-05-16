Пять необычных американских традиций, удивляющих иностранцев

5 традиций в США, которые шокируют иностранцев

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Калин Франке, блогер-путешественник, ныне проживающая в Великобритании, рассказала о пяти вещах, которые большинству американцев кажутся обычными, но могут показаться странными для иностранцев. В своем видео на YouTube она поделилась воспоминаниями о жизни в школе и колледже.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Одной из таких традиций являются ассоциации домовладельцев. Эти организации могут устанавливать правила шума и проживания, а также регулировать цвет покраски домов и высоту травы на газонах. По словам Калина, такие правила помогают сохранить "чувство соседства" и поддерживать цены на недвижимость в районе.

Еще одной странной традицией, по мнению блогера, является инсценировка несчастного случая на школьных выпускных. В некоторых школах разыгрываются очень реалистичные автокатастрофы с участием учащихся, играющих роли жертв. Эти представления призваны продемонстрировать опасности вождения в нетрезвом виде.

Калин также упоминает "Здание суда" — театральную традицию с религиозным подтекстом, особенно популярную в начале 2000-х годов. Это шоу изображало людей, погибших в стихийных бедствиях, и их путь в рай или ад.

В студенческой жизни США существует традиция устраивать вечеринки с барбекю перед футбольными матчами. Участники привозят свои автомобили, палатки, телевизоры и огромное количество еды.

Еще одним праздником, связанным с американским футболом, является возвращение на родину. Это неделя мероприятий, включающая парады и танцы, кульминацией которых становится футбольный матч в пятницу вечером. Однако, по словам Калина, участие в этих мероприятиях не является обязательным и зависит от предпочтений каждого человека.