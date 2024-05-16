"Этот брак развалится": внуку Пугачевой предрекли развод

Таролог Абравитова предсказала разрыв отношений Никиты Преснякова с женой

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Таролог Марианна Абравитова в беседе с "Телепрограммой" заявила, что брак музыканта Никиты Преснякова и Алены Красновой в будущем может развалиться.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Никиты Преснякова в Инстаграм is licensed under public domain

Она отметила, что добиться творческого успеха за границей у артиста не получится, но жить в бедности он не будет благодаря знаменитым родственникам. Его мать Кристина Орбакайте, отец Владимир Пресняков и бабушка Алла Пугачева позаботились о благосостоянии семьи.

Однако отсутствие реализации на музыкальном попроще в стране может привести к разрыву. Таролог заявила, что в последствии они встретят другие вторые половинки.

Ранее стало известно, Влад Бумага и его возлюбленная стали родителями.