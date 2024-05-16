Не только зимой: как обогрев стекол спасает от жары и увеличивает безопасность на дороге

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Технологии обогрева стекол и зеркал автомобиля: как они работают и когда нужны

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Авто

Функции обогрева лобового и заднего стекла, а также зеркал в автомобилях, значительно повышают комфорт и безопасность вождения. Заднее стекло нагревается через металлические сетки или провода, быстро удаляя иней и конденсат.

Технологии обогрева стекол и зеркал автомобиля: как они работают и когда нужны
Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Современные технологии позволяют обогревать лобовое стекло без ущерба для видимости, благодаря невидимому серебряному покрытию, которое также защищает салон от перегрева летом, отражая солнечные лучи.

Подогреваемые зеркала дополнительно обеспечивают чистоту и видимость. Важно помнить о повышенном потреблении энергии при использовании этих функций и потенциально высокой стоимости замены стекла с обогревом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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