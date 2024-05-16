Не только зимой: как обогрев стекол спасает от жары и увеличивает безопасность на дороге

Технологии обогрева стекол и зеркал автомобиля: как они работают и когда нужны

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Функции обогрева лобового и заднего стекла, а также зеркал в автомобилях, значительно повышают комфорт и безопасность вождения. Заднее стекло нагревается через металлические сетки или провода, быстро удаляя иней и конденсат.

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Современные технологии позволяют обогревать лобовое стекло без ущерба для видимости, благодаря невидимому серебряному покрытию, которое также защищает салон от перегрева летом, отражая солнечные лучи.

Подогреваемые зеркала дополнительно обеспечивают чистоту и видимость. Важно помнить о повышенном потреблении энергии при использовании этих функций и потенциально высокой стоимости замены стекла с обогревом.