Не только зимой: как обогрев стекол спасает от жары и увеличивает безопасность на дороге

Функции обогрева лобового и заднего стекла, а также зеркал в автомобилях, значительно повышают комфорт и безопасность вождения. Заднее стекло нагревается через металлические сетки или провода, быстро удаляя иней и конденсат.
Современные технологии позволяют обогревать лобовое стекло без ущерба для видимости, благодаря невидимому серебряному покрытию, которое также защищает салон от перегрева летом, отражая солнечные лучи.
Подогреваемые зеркала дополнительно обеспечивают чистоту и видимость. Важно помнить о повышенном потреблении энергии при использовании этих функций и потенциально высокой стоимости замены стекла с обогревом.
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