Власти Эстонии не разрешили преподавание в Нарве на русском языке

Власти Эстонии продолжают языковую дискриминацию русскоязычных жителей

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Правительство Эстонии не разрешило частично вести обучение на русском языке в школах и детских садах Нарвы.

Фото: flickr.com by Saeima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

На заседании в четверг правительство отклонило просьбу города Нарва, где проживает более 90% русскоязычного населения. Власти попросили разрешить частичное обучение на русском языке в школах и воспитание в детских садах.

Подобная дискриминация русскоязычных жителей Эстонии, многие из которых даже не имеют гражданства и относятся к специальной неполноправной категории "неграждан", нарушает как международное право, так и законодательство Евросоюза, в котором прописаны обязательства стран- участников уважать права национальных меньшинств.