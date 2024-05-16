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Власти Эстонии не разрешили преподавание в Нарве на русском языке

Власти Эстонии продолжают языковую дискриминацию русскоязычных жителей

0:43
Мир » Бывший СССР

Правительство Эстонии не разрешило частично вести обучение на русском языке в школах и детских садах Нарвы.

Власти Эстонии продолжают языковую дискриминацию русскоязычных жителей
Фото: flickr.com by Saeima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

На заседании в четверг правительство отклонило просьбу города Нарва, где проживает более 90% русскоязычного населения. Власти попросили разрешить частичное обучение на русском языке в школах и воспитание в детских садах.

Подобная дискриминация русскоязычных жителей Эстонии, многие из которых даже не имеют гражданства и относятся к специальной неполноправной категории "неграждан", нарушает как международное право, так и законодательство Евросоюза, в котором прописаны обязательства стран- участников уважать права национальных меньшинств. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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