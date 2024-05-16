Власти Эстонии не разрешили преподавание в Нарве на русском языке

Правительство Эстонии не разрешило частично вести обучение на русском языке в школах и детских садах Нарвы.
На заседании в четверг правительство отклонило просьбу города Нарва, где проживает более 90% русскоязычного населения. Власти попросили разрешить частичное обучение на русском языке в школах и воспитание в детских садах.
Подобная дискриминация русскоязычных жителей Эстонии, многие из которых даже не имеют гражданства и относятся к специальной неполноправной категории "неграждан", нарушает как международное право, так и законодательство Евросоюза, в котором прописаны обязательства стран- участников уважать права национальных меньшинств.
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