Участница "Фабрики звезд" Арина Рыженкова поделилась шокирующими подробностями родов в туалете

Родившая в туалете участница "Фабрики звезд-6" Рыженкова сама перегрызла пуповину

Бывшая участница популярного телепроекта "Фабрика звезд" Арина Рыженкова призналась, что планировала домашние роды, но в итоге родила в туалете кофейни. Артистка призналась, что не испытывала боли.

Фото: ntv.ru by кадр из программы "Звезды сошлись" is licensed under public domain

Рыженкова зашла в туалет заведения и почувствовала, что уже лезет голова малыша. Она быстро соорудила настил из штанов и родила.

"Сначала голова вышла, а потом еще полтела. Морально была готова. Пуповину я перегрызла. Ребенок не плакал, он пах шоколадом. Врачи смотрели его вдоль и поперек, он здоров", — поделилась певица.

Арина Рыженкова принимала участие в шестом сезоне музыкальной телепередачи, яркими участниками которого стали Зара, Прохор Шаляпин и Дмитрий Колдун.

Ранее сестра Жанны Фриске рассказала, сколько тратит на себя и свою дочь.