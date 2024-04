Участница "Фабрики звезд" Арина Рыженкова поделилась шокирующими подробностями родов в туалете

Бывшая участница популярного телепроекта "Фабрика звезд" Арина Рыженкова призналась, что планировала домашние роды, но в итоге родила в туалете кофейни. Артистка призналась, что не испытывала боли.

Фото: ntv.ru by кадр из программы "Звезды сошлись" is licensed under public domain