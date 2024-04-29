Участница "Фабрики звезд" Арина Рыженкова поделилась шокирующими подробностями родов в туалете

Бывшая участница популярного телепроекта "Фабрика звезд" Арина Рыженкова призналась, что планировала домашние роды, но в итоге родила в туалете кофейни. Артистка призналась, что не испытывала боли.
Рыженкова зашла в туалет заведения и почувствовала, что уже лезет голова малыша. Она быстро соорудила настил из штанов и родила.
"Сначала голова вышла, а потом еще полтела. Морально была готова. Пуповину я перегрызла. Ребенок не плакал, он пах шоколадом. Врачи смотрели его вдоль и поперек, он здоров", — поделилась певица.
Арина Рыженкова принимала участие в шестом сезоне музыкальной телепередачи, яркими участниками которого стали Зара, Прохор Шаляпин и Дмитрий Колдун.
Ранее сестра Жанны Фриске рассказала, сколько тратит на себя и свою дочь.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.