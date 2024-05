Шокирующая правда: люди эволюционировали, чтобы бегать на выносливость и преследовать добычу

До появления винтовок многие культуры по всему миру охотились, преследуя добычу на большие расстояния. Исследования показали, что энергия, получаемая во время охоты, может значительно превышать затраты на бег, что подтверждает теорию о том, что люди эволюционировали как бегуны на выносливость.

Фото: commons.wikimedia.org by TheHellRace is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International