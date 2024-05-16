Шокирующая правда: люди эволюционировали, чтобы бегать на выносливость и преследовать добычу

До появления винтовок многие культуры по всему миру охотились, преследуя добычу на большие расстояния. Исследования показали, что энергия, получаемая во время охоты, может значительно превышать затраты на бег, что подтверждает теорию о том, что люди эволюционировали как бегуны на выносливость.
"Я считаю, что наше исследование убедительно доказывает важность этого в прошлом", — говорит Юджин Морен из Трентского университета в Канаде. "То, что ранее считалось маргинальным, оказалось распространённой стратегией по всему миру".
Люди обладают исключительной выносливостью и способны обогнать таких животных, как лошади, на дистанциях в десятки километров. Наши мышцы приспособлены для выносливости, а не силы, и мы можем поддерживать хладнокровие, обильно потея.
"Эти особенности можно объяснить только в контексте бега", — добавляет Морен. "У людей мало причин бегать на большие расстояния, кроме охоты".
Согласно гипотезе о выносливом беге, люди эволюционировали, чтобы преследовать добычу до её истощения или перегрева.
Эта гипотеза вызывает споры. Одно из возражений — бег требует больше энергии, чем ходьба. Кроме того, мало свидетельств использования этого метода охоты современными людьми, что ставит под сомнение его эффективность.
Морен и Брюс Винтерхолдер из Калифорнийского университета в Дэвисе впервые оценили энергию, затрачиваемую на упорную охоту, и сравнили её с энергией, получаемой при ловле добычи различного размера. Их моделирование показало, что бег более эффективен, чем ходьба, для всех, кроме самых мелких жертв.
Это связано с тем, что бег требует ненамного больше энергии на километр, но значительно сокращает продолжительность погони. Например, пробежать 4 километра, чтобы поймать животное, эффективнее, чем пройти 8 километров.
Морен отмечает, что на практике ходьба обычно неэффективна, так как выносливая охота часто приводит к перегреву добычи.
"Для этого обычно требуется бег", — утверждает он.
Морен и Винтерхолдер также изучили рассказы различных народов, записанные антропологами или миссионерами с 1500-х годов. Они обнаружили около 400 описаний выносливой охоты по всему миру, большинство из которых датированы до 1850 года.
Например, у народа беотук из Ньюфаундленда описывается длительная погоня за оленем.
"Олень сначала легко убегает, но, пробежав несколько миль, он устает и его догоняют. Этот процесс повторяется многократно", — говорится в одном из описаний. В другом случае описывается выносливая охота на стада коз на Гавайях.
К удивлению Морена, были также отчеты из холодных регионов, хотя ранее примеры приводились только из жарких и засушливых областей. Например, представители народа гвичинов на Аляске и в Канаде рассказывали о том, как они загоняли лосей на снегоступах, бегая весь день.
Идеальными условиями для такой охоты был плотный снег, выдерживающий человека в снегоступах, но не выдерживающий более тяжелую добычу.
Морен также подчеркивает, что способность к бегу на длинные дистанции была очень ценной и являлась частью культуры различных народов.
"Трудно спорить с результатами их анализа, которые поддерживают анатомические, физиологические, археологические и генетические доказательства того, что люди эволюционировали для бега на большие расстояния ради охоты", — говорит Дэниел Либерман из Гарвардского университета, сторонник гипотезы о выносливом беге. "До изобретения современных технологий охота на выносливость была широко распространена и успешна".
Кара Уолл-Шеффлер из Тихоокеанского университета в Сиэтле, критиковавшая эту гипотезу, считает их обзор интересным. Однако она отмечает, что выносливая охота упоминается лишь в 2 процентах всех отчетов об охоте.
Генри Банн из Университета Висконсин-Мэдисон остается скептически настроен к этой гипотезе. Он считает, что этот метод не сработал бы в бушленде, где эволюционировали люди, так как охотники быстро теряли бы из виду убегающую добычу.
Банн также утверждает, что выносливые охотники ловили бы в основном молодых и старых животных, но его команда нашла зубы убитых животных в расцвете сил на участке возрастом 2 миллиона лет.
На основании аналогичных отчетов об охоте Уолл-Шеффлер недавно заявила, что женщины участвовали в охоте чаще, чем считалось ранее.
Морен утверждает, что есть многочисленные примеры участия женщин и девочек в охоте, но только 2 процента из просмотренных ими отчетов о выносливой охоте описывают участие женщин.
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