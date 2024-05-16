Певцу Леониду Агутину вручили высокую награду: "Почётно, я считаю"

Певец Леонид Агутин выразил благодарность за высокую оценку его творчества.
Агутин, который получил награду от "Авторадио", объяснил, что ему по-прежнему важно признание, не смотря на то, что он уже давно всем всё доказал.
"Не в доказательствах, а в привлекательности творчества, что важно автору в любом творческом возрасте", — написала артист в "Инстаграме"*.
Агутину приглянулся дизайн наградной статуэтки.
"Приятно быть звездой "Авторадио". И почётно, я считаю", — выразил своё мнение певец.
Ранее Минобороны РФ наградило певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Шаман.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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