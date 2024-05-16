Как сэкономить на путешествиях: топ советов от эксперта по туризму

Татьяна Хусаинова, эксперт в области туризма, предлагает несколько способов сэкономить на путешествиях, не жертвуя при этом качеством отдыха. Один из таких способов — выбирать вечерние рейсы вместо дневных, так как стоимость билетов может зависеть от дня недели и времени суток. Кроме того, она советует пользоваться общественным транспортом для передвижения между пунктами назначения. Поездка на автобусе или метро обойдётся в 10 раз дешевле, чем на такси, сообщает "Лента.ру”.
Для снижения расходов на проживание рекомендуется искать жилье за пределами центра города, где хостелы предлагают наиболее бюджетные варианты размещения. Также важно учитывать сезон: в межсезонье стоимость перелётов на 41% ниже, чем в разгар отпусков.
Хусаинова также советует туристам выбирать небольшие кафе и уличную еду, чтобы познакомиться с местной культурой и сэкономить на питании. Использование местной SIM-карты и бесплатного Wi-Fi в отелях и кафе поможет снизить расходы на связь. Кроме того, стоит посещать туристические достопримечательности, доступ к которым недорогой или бесплатный.
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