Как сэкономить на путешествиях: топ советов от эксперта по туризму

Турагент рассказала про 5 способов сэкономить на путешествиях

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Татьяна Хусаинова, эксперт в области туризма, предлагает несколько способов сэкономить на путешествиях, не жертвуя при этом качеством отдыха. Один из таких способов — выбирать вечерние рейсы вместо дневных, так как стоимость билетов может зависеть от дня недели и времени суток. Кроме того, она советует пользоваться общественным транспортом для передвижения между пунктами назначения. Поездка на автобусе или метро обойдётся в 10 раз дешевле, чем на такси, сообщает "Лента.ру”.

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Для снижения расходов на проживание рекомендуется искать жилье за пределами центра города, где хостелы предлагают наиболее бюджетные варианты размещения. Также важно учитывать сезон: в межсезонье стоимость перелётов на 41% ниже, чем в разгар отпусков.

Хусаинова также советует туристам выбирать небольшие кафе и уличную еду, чтобы познакомиться с местной культурой и сэкономить на питании. Использование местной SIM-карты и бесплатного Wi-Fi в отелях и кафе поможет снизить расходы на связь. Кроме того, стоит посещать туристические достопримечательности, доступ к которым недорогой или бесплатный.