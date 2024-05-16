Не дайте себя обмануть: почему нельзя соглашаться на компенсацию на месте аварии

В ГИБДД призвали водителей никогда не разъезжаться без оформления ДТП

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Когда мелкое ДТП происходит неожиданно, последнее, что хочется делать, это ждать сотрудников ГИБДД, теряя драгоценное время. Поэтому многие водители предпочитают договориться о компенсации прямо на месте. Однако представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru объяснил, почему нельзя покидать место ДТП без его оформления, даже если у участников нет претензий друг к другу.

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Часто виновник аварии предлагает оплатить ущерб на месте. Но если пострадавший водитель уезжает, другой может вызвать ГИБДД и заявить, что второй участник покинул место происшествия. В результате виновник получает компенсацию от страховой компании, а невиновному грозит лишение прав на год или полтора.

В другом случае, пострадавший может позвонить в страховую, чтобы сообщить о происшествии. Там ему скажут, что необходимо оформить ДТП, иначе выплаты не будет. В итоге он обращается в ГИБДД, и второй водитель рискует лишиться прав, несмотря на уплаченную компенсацию.

Еще один возможный сценарий: определить точный ущерб на месте сложно — нужен осмотр в автосервисе. Счёт там может значительно превысить первоначальную оценку. Тогда пострадавший может потребовать, чтобы виновник оплатил более высокую сумму.

В подобных ситуациях может помочь расписка, в которой подробно описаны обстоятельства ДТП, указаны данные обеих сторон и чётко отмечено отсутствие претензий. Однако, стоит помнить, что в этом случае водитель теряет право на страховую выплату.