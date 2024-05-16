Не соответствуют стандартам: Белоруссия блокирует ввоз и продажу российского масла "Дары Кубани"

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Российское масло "Дары Кубани" в Белоруссии внесли в список опасной продукции

0:45
Экономика

Госстандарт Белоруссии внес российское подсолнечное масло "Дары Кубани" в список опасной продукции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Российское масло "Дары Кубани" в Белоруссии внесли в список опасной продукции
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ведомство приняло решение запретить продажу рафинированного дезодорированного подсолнечного масла высшего сорта "Дары Кубани" на территории Белоруссии.

С 6 мая ввоз этого продукта в страну также запрещен, и вся продукция, уже находящаяся на территории республики, подлежит изъятию из обращения. 

В Госстандарте Белоруссии объяснили, что масло "Дары Кубани" не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", а также стандартам маркировки и техническим условиям для подсолнечного масла.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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