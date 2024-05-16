Не соответствуют стандартам: Белоруссия блокирует ввоз и продажу российского масла "Дары Кубани"

Российское масло "Дары Кубани" в Белоруссии внесли в список опасной продукции

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Госстандарт Белоруссии внес российское подсолнечное масло "Дары Кубани" в список опасной продукции. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Ведомство приняло решение запретить продажу рафинированного дезодорированного подсолнечного масла высшего сорта "Дары Кубани" на территории Белоруссии.

С 6 мая ввоз этого продукта в страну также запрещен, и вся продукция, уже находящаяся на территории республики, подлежит изъятию из обращения.

В Госстандарте Белоруссии объяснили, что масло "Дары Кубани" не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", а также стандартам маркировки и техническим условиям для подсолнечного масла.