Что делает собака, пока хозяин на работе: пока никто не видит

Собаки — очень общительные создания, которые наслаждаются временем, проведенным в компании людей. Поэтому, когда хозяин уходит на работу, питомец может почувствовать себя одиноко и скучать по своему любимому человеку. Тем не менее, собаки также обладают достаточной самодостаточностью, и оставшись в одиночестве, они смогут найти себе занятие.

Фото: openverse.org by B@rt is licensed under CC BY-SA 3.0.