Признаки, по которым можно выявить фальшивый ПТС

Глава экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков рассказал о ключевых признаках поддельных документов.
На бумажных ПТС присутствует рельефная печать с буквами "ПТС". Особое внимание стоит обратить на голограмму, которая должна быть качественной и переливаться на солнце.
Шелков отметил, что голограммы включают микротексты, а в самом документе есть специальные волокна, светящиеся под ультрафиолетом.
Серии и номера ПТС и свидетельств о регистрации транспортного средства печатаются с использованием "высокой печати" и краски с металлизированными вкраплениями. Такая краска не стирается при трении влажным пальцем, в отличие от подделки, которая быстро сходит.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?