Признаки, по которым можно выявить фальшивый ПТС

Автоэксперт Шелков рассказал, как распознать поддельные документы

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Глава экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков рассказал о ключевых признаках поддельных документов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

На бумажных ПТС присутствует рельефная печать с буквами "ПТС". Особое внимание стоит обратить на голограмму, которая должна быть качественной и переливаться на солнце.

Шелков отметил, что голограммы включают микротексты, а в самом документе есть специальные волокна, светящиеся под ультрафиолетом.

Серии и номера ПТС и свидетельств о регистрации транспортного средства печатаются с использованием "высокой печати" и краски с металлизированными вкраплениями. Такая краска не стирается при трении влажным пальцем, в отличие от подделки, которая быстро сходит.