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Неожиданное народное средство борьбы с тлёй и слизнями: простой способ с газировкой

Проверенный способ очистить сад и огород от вредителей

Садоводство » Советы

Тля, слизни, улитки — эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?

Проверенный способ очистить сад и огород от вредителей
Фото: commons.wikimedia.org by Marco de Haas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Оказывается, секрет кроется в самом обычном напитке — газированной воде. Да, именно она способна эффективно бороться с тлей и слизнями, не причиняя вреда самим растениям.

Почему газировка такая эффективная?

Секрет заключается в том, что углекислый газ, содержащийся в газированной воде, негативно воздействует на тлю и слизней. Он нарушает их дыхательную систему, что приводит к гибели этих вредителей.

При этом сама газировка не наносит вреда растениям. Она просто смачивает их поверхность, а затем быстро испаряется, не оставляя следов и не нарушая обмен веществ у культур.

Кроме того, газированная вода содержит минеральные вещества, которые даже в небольших количествах могут пойти на пользу растениям.

Этот простой и недорогой способ подходит практически для любых культур, от овощей до декоративных цветов.

Как использовать газировку против вредителей

Всё очень просто:

  • возьмите обычную газированную воду комнатной температуры. Подойдут и лимонад, и минеральная вода — главное, чтобы в составе был углекислый газ;
  • аккуратно обрызгайте поражённые участки растений, покрытые тлёй или слизнями. Для профилактики можно обработать и целые кусты;
  • повторяйте процедуру каждые 5-7 дней, пока не исчезнут последние следы вредителей.

Важно! Не используйте для этого газировку, которая уже потеряла свою шипучесть — она будет неэффективна. Лучше брать свежую, только что открытую бутылку.

Преимущества газированной воды перед химическими средствами

  • Доступность и низкая стоимость. Газировку можно найти в любом магазине.
  • Безопасность для растений и окружающей среды. В отличие от инсектицидов, она не токсична.
  • Простота применения. Достаточно просто обрызгать пораженные участки.
  • Комплексное действие. Газировка борется не только с тлей, но и со слизнями.

Так что если у вас появились проблемы с надоедливыми вредителями, смело используйте этот дешёвый и эффективный способ. Ваши растения будут избавлены от напасти, а вы сэкономите время и деньги.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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