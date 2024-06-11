"Партия войны" теряет своего лидера в Европе — Макрона

Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе

Эммануэль Макрон угрожает уйти в отставку с поста президента. Трагикомедия, которую разыгрывает президент Франции, имеет объяснение.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Макрон "угрожает" покинуть пост президента

Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки с поста главы государства в случае победы правых на парламентских выборах, сообщила радиостанция Europe 1.

"Отставка президента — это не табу. Он готов пожертвовать окончанием своего пятилетнего срока", — сказал один из близких к президенту людей.

Это напоминает слова Макрона о другом "не табу" — о вводе войск на Украину.

"Я не могу делать вид, что ничего не произошло", — сказал президент после поражения своей партии на выборах в Европарламент. "Подъём националистов и демагогов представляет опасность не только для нашей нации, но и для нашей Европы, а также для места Франции в Европе и мире", — пафосно добавил он и заявил о роспуске Национального собрания и внеочередных выборах.

Макрон разваливает лагерь глобалистов

Первая версия его рискованного поведения говорит о том, что президент Франции решил, что для его реноме лучше уйти в отставку, чем влезать в войну с ядерной державой или отвечать за потерю Африки. Пусть другие политики пытаются бороться с французскими протестами по поводу снижения уровня жизни и пробуют вылезти из удавки "трансатлантического партнёрства".

Своими действиями и заявлениями Макрон поставил в крайне неприятное положение руководство Евросоюза. Всплеск националистов на правом фланге был в стадии формирования, но сейчас ситуация с "консолидацией" выглядит просто разваливающейся.

Главный редактор Le Figaro Алексис Брезе, написал в сети X (бывший Twitter*), что "ни безумие речей, ни эксплуатация украинского конфликта, ни реквизиция общественного и частного телевидения, ни бессовестная эксплуатация церемоний высадки союзников в Нормандии ничего не изменили".

По мнению Бризе (и это вторая версия), Макрон знает, что его партия "Возрождение" проиграет выборы в парламент, но надеется посредством новых союзов с левыми и центристами сохранить парламентское большинство. Так как с выигрывающим выборы "Национальным объединением" (НО) Марин Ле Пен никто не согласится формировать коалицию.

"Но ничто не говорит о том, что так и будет, антимакронизм является наиболее широко разделяемой страстью во Франции", — считает Бризе.

Новый премьер или президент Франции будет против помощи Украине

Шаг Макрона напоминает игру ва-банк бывшего премьер-министра Британии Дэвида Кэмерона, который решил в 2016 году провести голосование по членству Великобритании в ЕС в попытке ослабить националистов. Брекзит тогда неожиданно свершился, и это ослабило глобалистов.

Или — ва-банк в 1997 году тогдашнего президента Франции Жака Ширака с досрочными выборами в парламент, чтобы заручиться поддержкой перехода на евро. Партия Ширака в результате потеряла большинство, и он был вынужден назначить главу конкурирующей Социалистической партии премьер-министром.

Подобная ситуация сейчас приведёт к тому, что новый премьер Франции будет националистом и противником помощи Украине. Либо Макрон уйдёт в отставку, и тогда Марин Ле Пен выиграет президентские выборы.

Партия Ле Пен уже рукопожатная во Франции

Два тура голосования в Национальное собрание пройдут 30 июня и 7 июля.

Первые опросы показывают, что "НО" Ле Пен наберёт 34% голосов избирателей в первом туре по сравнению с 19% у правящей партии Макрона. Левая группировка, в которую входят "Непокорённая Франция", коммунисты, социалисты и "зелёные", получит 22%.

Кроме того, партия Ле Пен нашла союзника — это партия Марион Марешаль "Реконкиста", которая набрала на выборах в Европарламент 5, 5% голосов, что увеличит рейтинг националистов примерно до 37%.

И Жордан Барделла (формальный лидер "НО"), и Марешаль заявили в понедельник, что обратились к "республиканцам" с предложением присоединиться к их коалиции, а это ещё примерно 6 % голосов.

Да, это не большинство, но важные портфели в правительстве и пост премьера.

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