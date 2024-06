"Партия войны" теряет своего лидера в Европе — Макрона

Эммануэль Макрон угрожает уйти в отставку с поста президента. Трагикомедия, которую разыгрывает президент Франции, имеет объяснение.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International