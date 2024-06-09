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Любовь Степушова
Макрон распустил парламент на фоне поражения на выборах в ЕС. Что сделает Шольц?

Партии Макрона и Шольца потерпели сокрушительное поражение на выборах в Европарламент

3:44
Мир » Европа » Евросоюз

Во Франции и Германии правящие антинародные партии проиграли выборы в Европарламент. Макрон распустил парламент. Что сделает Шольц?

Партии Макрона и Шольца потерпели сокрушительное поражение на выборах в Европарламент
Фото: wikimedia.org by Claude TRUONG-NGOC is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Макрон распустил парламент, проиграв выборы в ЕС

Во Франции на выборах в Европарламент консервативное "Национальное объединение" (НО) набирает, по данным опросов с участков, 33, 3% голосов (31 депутат). Тогда как партия "Возрождение" президента Эмманюэля Макрона идёт второй со значительным отставанием — почти в два раза (15,4%). Её даже может обогнать альянс социалистов с партией Place publique, который пока набирает 14,3%, что более чем вдвое превышает результат 2019 года.

"Беспрецедентный разрыв между президентским большинством и ведущей оппозиционной партией сегодня вечером отражает яростное неприятие политики, проводимой Эмманюэлем Макроном и его правительством. Президент Республики не может оставаться глухим к этому сигналу", — сказал лидер НО Жордан Барделла, которого цитирует Le Mond.

На фоне оглушительного провала Макрон объявил о роспуске Национального собрания, организации новых выборов, первый тур состоится 30 июня.

НО выступает против инициативы Макрона отправить на Украину французский контингент.

Шольцу надо бы тоже распускать парламент

СДПГ канцлера Олафа Шольца добилась наихудшего результата в новейшей истории: 14% голосов.

Его партия и партнёры по коалиции — "Зелёные" (12%) и Свободная демократическая партия (5%), пропустили вперёд националистическую правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ). АдГ, несмотря на травлю в прессе, увеличила своё представительство на 5 % до 16% и забрала 19 депутатских мест, согласно экзитполам. На территории бывшей ГДР АдГ и вовсе заняла первое место.

Партия выступает против военной помощи Украине и за переговоры с РФ.

АдГ опередил только Христианско-демократический союз (ХДС) с 30% голосов. Впервые прорвался в Европарламент "Альянс Сары Вагенкнехт" с 6% голосов, который также выступает против поставок оружия Украине и за переговоры с РФ.

На этом фоне Шольцу бы надо также распускать парламент.

Антинародные идеи до добра не доводят

Итоги выборов в " странах-тяжеловесах" говорят о том, что и Макрон, и Шольц получили вотум недоверия от избирателей. Сказывается падение реальных доходов населения, деиндустриализация, завиральные идеи о нанесении стратегического поражения России.

Евросоюз ждёт сильнейший раскол. Фермеры со всей Европы уже приехали в колонне тракторов в Брюссель в знак протеста против постановлений ЕС о беспошлинной торговле с Украиной, которые ставят под угрозу их средства к существованию.

Обсуждение украинского вопроса уже не будет проходить так гладко, как сейчас, а кое-где парламент и совсем будет противостоять решению Еврокомиссии.

Победитель выборов в ЕС из Австрии Харальд Вилимски (27% голосов) выступает за расширение фракции "Идентичность и демократия" (ИД) в Европейском парламенте.

Фракия хочет сосредоточиться на ключевых моментах, таких как:

  • защита внешних границ,
  • борьба с миграцией и злоупотреблениями в сфере предоставления убежища,
  • реиндустриализация Европы.

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Темы выборы олаф шольц европарламент урсула фон дер ляйен
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