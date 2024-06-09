Во Франции и Германии правящие антинародные партии проиграли выборы в Европарламент. Макрон распустил парламент. Что сделает Шольц?
Во Франции на выборах в Европарламент консервативное "Национальное объединение" (НО) набирает, по данным опросов с участков, 33, 3% голосов (31 депутат). Тогда как партия "Возрождение" президента Эмманюэля Макрона идёт второй со значительным отставанием — почти в два раза (15,4%). Её даже может обогнать альянс социалистов с партией Place publique, который пока набирает 14,3%, что более чем вдвое превышает результат 2019 года.
"Беспрецедентный разрыв между президентским большинством и ведущей оппозиционной партией сегодня вечером отражает яростное неприятие политики, проводимой Эмманюэлем Макроном и его правительством. Президент Республики не может оставаться глухим к этому сигналу", — сказал лидер НО Жордан Барделла, которого цитирует Le Mond.
На фоне оглушительного провала Макрон объявил о роспуске Национального собрания, организации новых выборов, первый тур состоится 30 июня.
НО выступает против инициативы Макрона отправить на Украину французский контингент.
СДПГ канцлера Олафа Шольца добилась наихудшего результата в новейшей истории: 14% голосов.
Его партия и партнёры по коалиции — "Зелёные" (12%) и Свободная демократическая партия (5%), пропустили вперёд националистическую правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ). АдГ, несмотря на травлю в прессе, увеличила своё представительство на 5 % до 16% и забрала 19 депутатских мест, согласно экзитполам. На территории бывшей ГДР АдГ и вовсе заняла первое место.
Партия выступает против военной помощи Украине и за переговоры с РФ.
АдГ опередил только Христианско-демократический союз (ХДС) с 30% голосов. Впервые прорвался в Европарламент "Альянс Сары Вагенкнехт" с 6% голосов, который также выступает против поставок оружия Украине и за переговоры с РФ.
На этом фоне Шольцу бы надо также распускать парламент.
Итоги выборов в " странах-тяжеловесах" говорят о том, что и Макрон, и Шольц получили вотум недоверия от избирателей. Сказывается падение реальных доходов населения, деиндустриализация, завиральные идеи о нанесении стратегического поражения России.
Евросоюз ждёт сильнейший раскол. Фермеры со всей Европы уже приехали в колонне тракторов в Брюссель в знак протеста против постановлений ЕС о беспошлинной торговле с Украиной, которые ставят под угрозу их средства к существованию.
Обсуждение украинского вопроса уже не будет проходить так гладко, как сейчас, а кое-где парламент и совсем будет противостоять решению Еврокомиссии.
Победитель выборов в ЕС из Австрии Харальд Вилимски (27% голосов) выступает за расширение фракции "Идентичность и демократия" (ИД) в Европейском парламенте.
Фракия хочет сосредоточиться на ключевых моментах, таких как:
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