Германист Александр Камкин: "Буря и натиск евроскептиков и правых партий являются основной головной болью для либерального политикума Европы"

Германист Александр Камкин: Макрон метит в лидеры объединённой Европы

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В преддверии выборов в Европарламент завершился первый за четверть века официальный визит французского президента Эмманюэля Макрона в Германию. Что обсуждали лидеры стран с картой в руках? Каковы шансы партий Макрона и Шольца на успех? Что является головной болью политической элиты Европы? В интервью Pravda.Ru экспертным мнением делится германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Александр Камкин.

Фото: flickr.com by Деннис Джарвис is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

— Прошёл визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Германию, он провёл там три дня, что само по себе удивительно. И встречался он, естественно, с канцлером Германии Олафом Шольцем. Какие задачи ставились перед этим визитом?

— Начнём с того, что это первый за четверть века официальный государственный визит французского президента в Германию.

Три дня — это отнюдь не удивительно для визита, который в иерархии дипломатических встреч занимает ведущую позицию. Хочу подчеркнуть, что государственный официальный визит глава страны может совершить только за один период своих полномочий. Естественно, подобный визит готовится долго.

Он должен был состояться ещё в июле прошлого года, но из-за беспорядков во Франции его перенесли и приурочили к юбилею германской Конституции, плюс скоро будет праздноваться памятная дата — 80 лет высадки союзников в Нормандии.

На встрече обсуждали широкий круг вопросов. Как мне видится, Макрон метит в лидеры объединённой Европы, глобалистской Европы, Европы как плавильного котла, куда стекаются самые разные элементы со всех концов мира, а коренные европейцы приговорены, условно говоря, к медленному размыванию вот в этом плавильном котле мультикультурализма.

И вот на этой, условно говоря, этнической помойке Макрон хочет быть верховным павлином.

Шольц, наоборот, является таким, скажем так, молчаливым меланхоликом в отличие от холерика Макрона, это было очевидно во время их встречи.

В ходе визита обсуждалась, на мой взгляд, прежде всего проблема того, что партия глобалистов стремительно теряет популярность, а меньше чем через две недели должны состояться выборы в Европарламент, где партия самого Макрона в лучшем случае займёт третью позицию, а социал-демократы Шольца также могут даже уступить пальму первенства "Альтернативе для Германии".

И вот эти буря и натиск евроскептиков и правых партий, конечно, являются основной головной болью для либерального политикума в основных европейских государствах, в частности в Германии и Франции.

Конечно, пытались привести к общему знаменателю позицию Германии и Франции по украинской теме. Прошла информация, что ряд стран ЕС буквально дали Украине команду "Фас!" на обстрелы российской территории с помощью западного оружия. Это, конечно, очень тревожный сигнал. Такая политика вялотекущего перехода к тотальной войне со стороны наших западных противников уже становится совершенно очевидной. И Франция как раз является одним из закопёрщиков данного натравливания, данной эскалации.

Германия пытается всё-таки немножечко отойти в сторону, несмотря на тотальное давление англосаксов, других стран ЕС, в частности Польши и Прибалтики. Насколько долго ей это будет удаваться, понять достаточно сложно.

В любом случае, этот визит был действительно редким, судьбоносным. А с другой стороны, Европа, по крайней мере Европейский союз, в настоящее время представляет собой уже такой конгломерат, когда не главы государств, не главы правительств решают судьбоносные вопросы, а бюрократы из Брюсселя: Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляйен и прочие. В их руках сосредоточено значительно больше властных полномочий, чем даже в руках Шольца или Макрона.

Возможно, именно по этой причине целых 25 лет французский президент не был с визитом в Германии — диалог лидеров стран уже, скажем так, нивелируется брюссельской бюрократией. Но тем не менее визит значимый, визит знаковый. В итоге, будет ли Германия более глубоко задействована в агрессивных действиях НАТО на Украине — пока что вопрос остаётся открытым.

Основным лейтмотивом данных переговоров, данных встреч было прежде всего двустороннее франко-германское партнёрство как локомотив, как становой хребет Евросоюза. И, конечно, не в последнюю очередь, — грядущие выборы в Европарламент, где и Макрону, и Шольцу, скорее всего, вынесут своего рода народный вотум недоверия.

— В прессе после визита мнения разделились. Англосаксы, The Guardian, в частности, пишут, что Шольц согласился с позицией Франции по Украине в плане нанесения оружием, которое поставляет Запад, ударов в глубину России. Другие пишут, что сам он не поставляет это оружие, Taurus, поэтому его согласие выглядит так: "Делайте, что хотите, но я всё равно Taurus поставлять не буду". Будет сломлена эта позиция Шольца? Будет ли он поставлять Taurus, ведь если он поставит Taurus, значит, он тоже одобрит удары вглубь России?

— Германия, помимо Taurus, поставляет другое вооружение. Это танки, это БМП, это системы ПВО, в частности две батареи Patriot. Так что дело не в Taurus. Дело в общем консенсусе европейских лидеров по поводу поддержки нелегитимного на данный момент нацистского режима на Украине. Поэтому Германия, может быть, и не передаст Taurus, но предоставит свою логистику, какие-то свои объекты либо инструкторов для подготовки непосредственно ВСУ на поле боя. Дело в самой позиции Германии, которая нарушает собственную Конституцию.

В основном законе Германии чётко написано: "С территории Германии никогда впредь не должна исходить угроза войны".

Посмотрите на высказывания немецких политиков:

господина Кизеветтера, депутата Бундестага от ХДС,

Анналены Бербок,

господина Хабека.

Это фактически призывы к тотальной войне. Это больше напоминает риторику Йозефа Геббельса, а не послевоенную Германию, которая пыталась долгое время быть государством-миротворцем. Сейчас эта позиция полностью очутилась на помойке истории. И Шольц оказался втянутым фактически в агрессивную военную риторику именно времён тотальной, даже не холодной войны.

Поэтому, возможно, Taurus передадут, но не будут это афишировать. Так же, как произойдёт, наверное, с F-16, решения по которым, наверное, в штабах НАТО уже давно приняты.

— Да, наверное, они уже здесь у нас где-то, потому что бомбят постоянно аэродромы.

— Здесь удивляться ничему не приходится. На самом деле это попытка провоцировать Россию на дальнейшее втягивание в эскалацию, как и, собственно, весь проект "Украина" был попыткой спровоцировать Россию на защиту своих интересов, что мы сейчас и делаем. Поэтому, что бы Шольц ни сказал, это уже, на мой взгляд, малозначимый фактор.

— Мне тоже кажется, что они втягиваются уже в горячую войну с Россией и мы стоим на пороге каких-то крупных изменений. И они, вероятно, согласовали вот эту позицию по втягиванию. Потому что Макрон очень долго стоял с картой и что-то объяснял. Кому? Нам? Мы и так всё знаем. Своим?..

Скажите, есть ли в Германии силы, на которые мы могли бы опереться? Пройдёт ли в Европарламент "Альтернатива для Германии". Она же вроде под следствием, чуть ли не под запретом скоро будет. У нас были такие хорошие отношения с Германией. Они что, растворились?

— У нас были отличные отношения. И немецкий бизнес до сих пор с тоской вспоминает золотое время германо-российских отношений. Но сейчас внешняя политика данной страны целиком и полностью соответствует фразе, которую приписывают первому генсеку НАТО Гастингсу Лайонелу Исмею:

"Держать немцев под сапогом, держать американцев на территории Германии, держать русских за пределами Германии".

Партнёрство, я не говорю "дружба", России и Германии — это кошмарный сон для англосаксов, поэтому они будут делать всё, чтобы провести свои проамериканские политические силы, что ими было сделано в Западной Германии начиная с 1949 года.

"Альтернатива" — это не пророссийская, это пронемецкая партия, но именно в этом статусе, наверное, она для нас является наиболее оптимальным партнёром, так же как и движение Сары Вагенкнехт, она тоже идёт на выборы и в Европарламент и в 2025 году в Бундестаг.

Соответственно, глобалистские партии:

Свободная демократическая партия,

"Зелёные",

ХДС,

социал-демократы, —

это абсолютно проамериканские партии. Они действуют не в интересах немецкого народа, не в интересах немецкой экономики, потому что за последние два года целый ряд крупных немецких компаний переехал в Соединённые Штаты, потому что

политика снижения налогов,

политика создания администрацией Джозефа Байдена определённых экономических преференций

подстегнули немецкий бизнес к эмиграции из Германии.

Только за 2023 год немецкая экономика потеряла почти 420 млрд евро инвестиций, это вынуждена была признать даже Урсула фон дер Ляйен.

Поэтому

"Альтернатива",

партия Сары Вагенкнехт,

"Свободная Саксония" —

это те политические силы, которые выступают за сохранение национального суверенитета, за свободу действий в сфере торговли.

— Мы как-то с ними работаем? Американцы всегда работают с оппозицией, которая ориентируется на них. Мы приглашаем лидеров приехать в Россию на какие-то наши конгрессы, мы приглашаем немцев на Петербургский экономический форум, например?

— Я надеюсь, что "Альтернатива", партия Вагенкнехт будут присутствовать и на Санкт-Петербургском экономическом форуме, и на других мероприятиях.

Встречи, скорее всего, проходят в негласной атмосфере, потому что любое открытое сотрудничество немецких партий с Россией в самой Германии будет ставить их на грань запрета. "Альтернативу" сейчас пытаются объявить по всей Германии правой экстремистской организацией, внедряют провокаторов.

Вот с Максимилианом Кра ситуация мне не до конца понятна. Вроде человек умный, достаточно активный, но умудрился вляпаться в шпионский скандал с Китаем, потом где-то в интервью непонятной итальянской прессе сделал ряд спорных заявлений, которые сразу оттолкнули национальное движение во Франции от "Альтернативы для Германии".

Значит, немецкие правоохранительные органы и спецслужбы, и прежде всего американские и британские, умело внедряют своих провокаторов, своих агентов в те или иные оппозиционные политические структуры, которые хотят выйти из-под американского политического зонтика, и это им, к сожалению, удается. Посмотрим.

Конечно, переговоры с той же "Альтернативой" ведутся, пока что, наверное, они скорее на неофициальном уровне. Но капля камень точит, мы должны поддерживать любые гражданские политические инициативы, которые нацелены на сохранение партнёрских дружеских отношений с нашим государством.

Не стоит забывать, на территории Германии живут несколько миллионов наших соотечественников. Это люди, по немецкой линии выехавшие из страны, либо смешанные браки, либо специалисты на трудовом контракте. Поэтому их судьба для нас не должна быть безразлична. Да, возможно, это был их осознанный выбор уехать в другую страну, но в любом случае это наши соотечественники, и за своих людей, за их интересы нужно бороться.

Мы должны поддерживать те политические движения в самой Германии, которые выступают за адекватные отношения с Россией, основанные прежде всего на экономической выгоде, определённых политических проектах.

Поэтому с Шольцем всё понятно, с Анналеной Бербок абсолютно всё понятно. Эти люди для нас политически мертвы. А вот с оппозицией, стоящей на альтернативной позиции, необходимо интенсифицировать диалог.

— После выборов в Соединённых Штатах, если победит Дональд Трамп, что-то изменится?

— Ничего не изменится абсолютно.

— Ничего не изменится? Сейчас очень решающий, с моей точки зрения, момент: осмелятся ли они ввести какие-то контингенты, бить по нашим военным объектам в глубине России? Они оставляют какое-то окно, куда можно будет вернуться, или они уже всё закрыли? Не восстановят "Северный поток"?

— Конечно, минимальное окно диалога присутствует и с американцами, и, наверное, с европейцами, но к тем отношениям, которые были в нулевые либо до 2014 года, вернуться будет возможно только минимум через несколько десятилетий.

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