Какое будущее ждет Урсулу фон дер Ляйен?

Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии

6:20 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

В июне текущего года состоятся очередные выборы в Европарламент. По их результатам станет известно имя нового руководителя Евросоюза, главы Еврокомиссии. Сохранит ли своё место её нынешняя глава Урсула фон дер Ляйен, или нас ожидает сюрприз?

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Мнение российского дипломата

Своими мыслями по этому поводу поделился Кирилл Логвинов, исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС. По его мнению. в раскладе политических сил в Европарламенте мало что изменится, и, скорее всего, фон дер Ляйен сохранит свой пост.

Свою точку зрения постпред аргументирует следующими соображениями:

· инфопространство Европы за последние годы тотально зачищено, в связи, с чем вероятность любого инакомыслия, возникновения каких-то новых политических идей и движений крайне низка;

· политические партии, избирающиеся в Европарламент, это совсем не то же самое, что аналогичные партии европейских государств. Европартии — это по сути фикция, прикрытие единого глобалистского замысла;

· процедура голосования на выборы в Европарламент, на которую приходит только треть избирателей — лишь видимость, а не реальное народное волеизъявление;

· популизм, то есть пустые обещания политиков настолько вошли в политическую практику Европы, что избранные депутаты потом даже не пытаются отчитываться перед избирателями.

При этом постпред всё-таки допускает возможность некоторых сюрпризов, как в своё время случилось и с самой Урсулой фон дер Ляйен, которая была назначена не по стандартной процедуре в результате выборов, а в течение длительных политических согласований.

Кто может стать альтернативой Урсуле фон дер Ляйен?

До недавнего времени на пост главы Еврокомиссии активно обсуждалась кандидатура Каи Каллас, премьер-министра Эстонии. Правда, даже евродепутатам не очень нравилась её откровенно русофобская позиция, а именно — её слова о готовности "есть русских на завтрак". Впрочем, в начале марта Каллас и сама отказалась от участия в выборах.

С тех пор о новой альтернативе Урсуле фон дер Ляйен как-то не очень говорят. А между тем, ещё прошлой осенью были разговоры, что сменщиком Урсулы может стать француз Тьерри Бретон, один из действующих министров Евросоюза. Потом о нём забыли, но стоит все-таки присмотреться к этой фигуре и сравнить с нынешней главой Еврокомиссии.

Что отличает эти две фигуры?

Урсула фон дер Ляйен — записной популист и демагог. Она может картинно, по-королевски, поднимать вверх руки на публичных выступлениях. Но весь её практический бэкграунд говорит о стойкой неспособности к грамотному управлению чем-либо. Пример — скандал с закупкой вакцин во время пандемии. А ещё ранее — плачевные результаты на посту министра обороны ФРГ. В сухом остатке от её деятельности — рост оборонных расходов и дальнейшее падение уровня боеготовности немецкой армии. Что само по себе парадоксально.

Такой шлейф прошлых "подвигов" вряд ли поможет избраться фон дер Ляйен, с учётом того, что в Евросоюзе активно наращиваются оборонные расходы, объявлен переход экономики на военные "рельсы". Что, впрочем, не очень помогает решить проблему производства боеприпасов, которые обещаны Украине.

При этом Урсула — немка. А Германия явно выбрана в качестве жертвоприношения в нынешних военно-политических катаклизмах. Это заметно и по довольно пассивному поведению руководства Германии. Нас в России это, конечно, немного успокаивает: как-никак, Олаф Шольц категорически против поставок немецких ракет и размещения военных НАТО на территории Украины. Во всяком случае, пока.

Правда, пассивность Германии с лихвой заменяет активность Макрона, французский президент так и рвётся в бой. И как раз от Франции и выступает потенциальный кандидат Тьерри Бретон. И кстати, Бретон в Евросоюзе отвечает за важнейший трек — производство боеприпасов. Тех самых миллионов, которые Европа никак не может произвести.

Но вот буквально 6 мая Тьерри Бретон заявил, что обещанный миллион снарядов вот-вот будет произведён. Более того, он обещает рост выпуска до конца года даже до 2 млн. боеприпасов.

Стоит ли этому человеку верить? Ведь это не популист уровня Урсулы фон дер Ляйен, а вполне себе эффективный менеджер. И это в прямом смысле слова, а не как принято понимать у нас в России. Бретон в прошлом специалист по информационным технологиям, автор множества книг по этому профилю, и даже соавтор романа про киберпространство.

Но не следует расценивать его как исключительно книжного теоретика. В его послужном списке руководство крупными компаниями с коллективами в десятки тысяч человек, вывод их из кризиса, и даже пост министра финансов Франции. На всех этих постах, как принято считать, он добился серьёзных результатов.

И такая управленческая жесткость руководителя-технократа очень может быть востребована в Евросоюзе и за океаном. США давно хотят спихнуть проблему военного снабжения Украины на Европу. А Урсуле фон дер Ляйен вряд ли хватит способностей на что-то большее, чем пафосные речи и театральные жесты. В таком контексте кандидатура Тьерри Бретона, главного по европейским снарядам, может прийтись весьма кстати к европейскому двору.

Для России в этой французской кандидатуре ничего хорошего нет. Разве что завинчивание гаек более жёстким руководителем потенциально может усугубить внутренние противоречия в Евросоюзе. В любом случае июнь 2024 года вряд ли нам даст исчерпывающий ответ. Евробюрократии свойственна многомесячная рутинное затягивание.