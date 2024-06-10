На Западе анализируют причины провала прорежимных партий

Западная пресса под впечатлением от успехов правых и кризиса "центристов"

1:25 Your browser does not support the audio element. Мир

Западные СМИ обсуждают успех правых партий на выборах в европарламент и крах партии Макрона во Франции.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Washington Post" сообщает, что первые результаты указывают на то, что избиратели выразили недовольство правящими центристскими партиями в Европе и оказали беспрецедентную поддержку правым партиям.

"New York Times" считает, что результаты голосования свидетельствуют о том, что поддержка правых партий в Европе может ещё больше возрасти. Выборы также позволили выявить реальные проблемы в работе правительств Франции и Германии.

"Financial Times" полагает, что результаты выборов нанесут серьёзный удар по политическим позициям Макрона и Шольца в их странах, а Европарламент может начать проводить более жёсткую миграционную и экологическую политику.

"Figaro" пишет, что Макрон "активировал конституционное ядерное оружие", распустив Национальное собрание. Это решение погрузило политический класс Франции и всю страну в состояние неопределённости. Акции на фондовых рынках Франции ушли в глубокий минус.

*Guardian* предполагает, что если французские правые получат уверенное большинство в парламенте после новых выборов, внутренняя политика Франции может практически полностью выйти из-под контроля президента.