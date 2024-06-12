Кампания по борьбе с харассментом затронула и Илона Маска

Илона Маска обвиняют в домогательствах к сотрудницам его компаний, как сообщает The Wall Street Journal.
Журналисты поговорили с бывшими сотрудницами SpaceX, которые утверждают, что домогательства в компании — обычное дело, а для Илона Маска не существует никаких границ в этом отношении.
Ранее сообщалось, что миллиардер предложил стюардессе SpaceX за секс лошадь. Теперь издание приводит другой пример. По словам одной из сотрудниц, Маск неоднократно просил её родить ему ребёнка, а после отказа не стал повышать ей зарплату и начал жаловаться на качество её работы. В результате девушка была вынуждена покинуть компанию.
Обвинения в "харассменте" и домогательствах являются излюбленным методом политической и карьерной борьбы в США. Ранее с помощью подобных обвинений противники сумели опорочить и даже лишить свободы известного режиссёра Харви Вайнштейна, которого позже оправдали, а также сфабриковать уголовное дело против Дональда Трампа, который якобы платил из государственных средств отступные порноактрисе.
А "пострадавшая" по всей вероятности выдаёт свои мечты за реальность, создавая себе скандальную известность и отплачивая уволившему её работодателю наиболее удобным способом.
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