Неожиданные сигналы: как угонщики проверяют вашу машину перед кражей

Как понять, что кто-то собирается угнать вашу машину

1:47 Your browser does not support the audio element. Авто

Угон автомобиля — это кошмар для любого владельца транспортного средства.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Многие автовладельцы уверены, что преступники угоняют машину молниеносно и без промедлений.

Однако на практике, угонщики часто сначала "проверяют" автомобиль, уделяя особое внимание системе сигнализации. Поэтому, если ваш автомобиль все еще стоит под окнами, это не значит, что он не привлек внимание злоумышленников.

Существует несколько признаков того, что потенциальный угонщик обратил внимание на ваш автомобиль и возможно уже проникал в салон.

Странные телефонные звонки

Преступники стремятся узнать, насколько эффективно работает противоугонная система вашего автомобиля.

Для этого они могут найти ваш номер телефона в базе данных и позвонить.

Водителя должно насторожить желание собеседника узнать, как работает сигнализация. Будьте осторожны, даже если позвонивший представляется специалистом или сотрудником сервиса, где обслуживался ваш автомобиль.

Проблемы с сигнализацией

Конечно, элементы противоугонной системы могут выйти из строя и самостоятельно.

Однако нельзя исключить и другой вариант: сигнализация начала сбоить из-за того, что угонщики уже пытались ее вывести из строя.

Посторонние предметы на автомобиле

Если на поверхности вашего автомобиля часто появляются палочки, листики или бумажки, это должно насторожить вас.

Особенно это касается тех, кто часто паркуется на одном и том же месте.

Злоумышленники могут класть что-то на машину, чтобы потом проверить, осталось ли это на месте. Это делается для того, чтобы выяснить, на какое время водитель оставляет машину без присмотра.