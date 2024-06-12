Договор страхования и соответствие Правилам страхования: это важно знать

Важно понимать условия договора страхования, которые прописаны в Правилах страхования для конкретного вида страхования:

1. Условия договора страхования могут быть определены в стандартных Правилах страхования, которые приняты, одобрены или утверждены страховщиком или объединением страховщиков.

2. При заключении договора страхования страхователю выдаются Правила страхования, что должно быть подтверждено записью в договоре.

Кроме того, при заключении договора страхования страхователь обязан сообщить страховщику все известные ему обстоятельства, которые могут существенно повлиять на вероятность наступления страхового случая и размер возможных убытков от него (страховой риск).