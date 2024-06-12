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Секреты борьбы с вальгусной деформацией: рекомендации врача

Как избавиться от деформации большого пальца на ноге: советы экспертов

2:17
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Врач-хирург Вячеслав Алексеенко поделился рекомендациями о том, как справиться с вальгусной деформацией стопы, известной также как "косточка" на большом пальце ноги. Эта патология может серьезно ограничить активную жизнь, поэтому важно знать, как помочь своим ногам.

Как избавиться от деформации большого пальца на ноге: советы экспертов
Фото: peakpx.com by Пиковый размер is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Причины развития вальгуса

Большинство специалистов отмечают, что вальгусная деформация стопы чаще встречается у женщин, но точные причины ее развития остаются неопределенными. Суть этой деформации заключается в отклонении плюсневой кости, которая выступает за пределы линии стопы. Если не начать лечение своевременно, это может привести к хромоте и другим проблемам опорно-двигательного аппарата.

Выбор обуви при вальгусе

На любом этапе лечения вальгусной деформации важно обратить внимание на обувь. Необходимо выбирать специальную обувь, чтобы избежать дискомфорта и быстрее восстановить стопу после операции. Рекомендуется обращать внимание на материал, который должен быть дышащим и безопасным для кожи. Максимальная высота подошвы не должна превышать 3 см, и подошва должна хорошо гнуться.

Применение ортопедических шин

Ортопедические шины используются на ранних стадиях развития вальгусной деформации для ее коррекции. С их помощью можно улучшить положение стопы, уменьшить боль и отек, а также выправить положение большого пальца. Рекомендуется использовать шины как днем, на несколько часов, так и ночью, оставляя их до утра.

Методы лечения

Лечение вальгусной деформации обычно включает комплексный подход. Это включает в себя использование препаратов для облегчения боли и воспаления, но основным методом является ношение специальной обуви и ортопедических приспособлений. В некоторых случаях может потребоваться оперативное вмешательство, которое обычно сопровождается ношением шин и стяжек для фиксации кости в правильном положении. Также важными компонентами лечения являются массаж и физическая терапия для предотвращения дистрофии и нормализации мышечного тонуса.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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