Секреты борьбы с вальгусной деформацией: рекомендации врача

Как избавиться от деформации большого пальца на ноге: советы экспертов

2:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-хирург Вячеслав Алексеенко поделился рекомендациями о том, как справиться с вальгусной деформацией стопы, известной также как "косточка" на большом пальце ноги. Эта патология может серьезно ограничить активную жизнь, поэтому важно знать, как помочь своим ногам.

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Причины развития вальгуса

Большинство специалистов отмечают, что вальгусная деформация стопы чаще встречается у женщин, но точные причины ее развития остаются неопределенными. Суть этой деформации заключается в отклонении плюсневой кости, которая выступает за пределы линии стопы. Если не начать лечение своевременно, это может привести к хромоте и другим проблемам опорно-двигательного аппарата.

Выбор обуви при вальгусе

На любом этапе лечения вальгусной деформации важно обратить внимание на обувь. Необходимо выбирать специальную обувь, чтобы избежать дискомфорта и быстрее восстановить стопу после операции. Рекомендуется обращать внимание на материал, который должен быть дышащим и безопасным для кожи. Максимальная высота подошвы не должна превышать 3 см, и подошва должна хорошо гнуться.

Применение ортопедических шин

Ортопедические шины используются на ранних стадиях развития вальгусной деформации для ее коррекции. С их помощью можно улучшить положение стопы, уменьшить боль и отек, а также выправить положение большого пальца. Рекомендуется использовать шины как днем, на несколько часов, так и ночью, оставляя их до утра.

Методы лечения

Лечение вальгусной деформации обычно включает комплексный подход. Это включает в себя использование препаратов для облегчения боли и воспаления, но основным методом является ношение специальной обуви и ортопедических приспособлений. В некоторых случаях может потребоваться оперативное вмешательство, которое обычно сопровождается ношением шин и стяжек для фиксации кости в правильном положении. Также важными компонентами лечения являются массаж и физическая терапия для предотвращения дистрофии и нормализации мышечного тонуса.