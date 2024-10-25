Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой

Этот простой рецепт яблочного пирога станет отличным вариантом для домашнего чаепития. Пирог с хрустящей корочкой и сочной яблочной начинкой не требует много усилий и ингредиентов. Готовится быстро, а результат обязательно порадует всех любителей сладкой выпечки.
Для приготовления яблочного пирога понадобятся:
Приготовление:
Начните с приготовления начинки. Очистите яблоки, натрите их на крупной терке и слегка обжарьте на сковороде с минимальным количеством масла. Затем полейте яблоки лимонным соком, перемешайте и тушите еще около 5 минут. Добавьте сахар и готовьте без крышки еще 2 минуты. После этого начинку следует остудить.
Для теста просейте муку и смешайте с солью, разрыхлителем и сахаром. Влейте растительное масло и добавьте 3 столовые ложки сока (или воды). Перемешайте тесто, при необходимости добавляя еще немного жидкости. Важно: долго вымешивать его не нужно — тесто должно быть рассыпчатым.
Готовое тесто разделите на две части: примерно 1/4 и 3/4. Форму для выпечки смажьте маслом, выложите на дно большую часть теста и сформируйте бортики. Выложите сверху яблочную начинку и присыпьте оставшейся частью теста. Поставьте пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекайте в течение 25-30 минут. Выньте из формы после полного остывания.
Приятного аппетита!
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
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