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Изменение бюджетного правила позволит Великобритании занять ещё 70 миллиардов фунтов стерлингов

Экономика

Канцлер Великобритании Ривз заявила, что изменение бюджетного правила увеличит инвестиции, сообщает Bloomberg.

Изменение бюджетного правила позволит Великобритании занять ещё 70 миллиардов фунтов стерлингов
Фото: mod.uk by Симмо Симпсон is licensed under Open Government Licence version 1.0

Министр финансов Рэйчел Ривз заявила о намерении изменить бюджетные правила Великобритании. Цель изменений — увеличение государственных инвестиций.

Великобритания может занять еще 70 миллиардов фунтов стерлингов (91 миллиард долларов) в течение следующих пяти лет. Это позволит высвободить деньги для долгосрочных инвестиций.

Правительство изменит способ оценки долга. Новый метод позволит обеспечить долгосрочную отдачу для страны и налогоплательщиков.

Ривз сделала заявление журналистам в Вашингтоне. Она участвует в заседании Международного валютного фонда.

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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