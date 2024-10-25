Изменение бюджетного правила позволит Великобритании занять ещё 70 миллиардов фунтов стерлингов

Канцлер Великобритании Ривз заявила, что изменение бюджетного правила увеличит инвестиции, сообщает Bloomberg.

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Министр финансов Рэйчел Ривз заявила о намерении изменить бюджетные правила Великобритании. Цель изменений — увеличение государственных инвестиций.

Великобритания может занять еще 70 миллиардов фунтов стерлингов (91 миллиард долларов) в течение следующих пяти лет. Это позволит высвободить деньги для долгосрочных инвестиций.

Правительство изменит способ оценки долга. Новый метод позволит обеспечить долгосрочную отдачу для страны и налогоплательщиков.

Ривз сделала заявление журналистам в Вашингтоне. Она участвует в заседании Международного валютного фонда.

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.



Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.



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