Канцлер Великобритании Ривз заявила, что изменение бюджетного правила увеличит инвестиции, сообщает Bloomberg.
Министр финансов Рэйчел Ривз заявила о намерении изменить бюджетные правила Великобритании. Цель изменений — увеличение государственных инвестиций.
Великобритания может занять еще 70 миллиардов фунтов стерлингов (91 миллиард долларов) в течение следующих пяти лет. Это позволит высвободить деньги для долгосрочных инвестиций.
Правительство изменит способ оценки долга. Новый метод позволит обеспечить долгосрочную отдачу для страны и налогоплательщиков.
Ривз сделала заявление журналистам в Вашингтоне. Она участвует в заседании Международного валютного фонда.
Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.
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Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.