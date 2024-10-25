Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Археологи обнаружили "гигантское млекопитающее" эпохи динозавров
Почему уменьшение парковок возле домов может нанести ущерб экономике
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Изменение бюджетного правила позволит Великобритании занять ещё 70 миллиардов фунтов стерлингов
В США на заводе Rivian допущено за последний год рекордное количество нарушений правил охраны труда и техники безопасности
Зачем бортпроводники стоят в дверях при посадке
Сельская ипотека: преимущества и недостатки
Осень в цвете: 5 самых популярных цветовых палитр

Тренер раскрывает секреты косых скручиваний: баланс, стройность, стабильность

0:44
Спорт

Фитнес-тренер Денис Черногузов объяснил в интервью для "СЭ", что косые скручивания на пресс оказывают положительное влияние на развитие косых мышц живота, укрепляют корпус и способствуют формированию тонкой талии.

Тренер раскрывает секреты косых скручиваний: баланс, стройность, стабильность
Фото: flickr.com by Tyler Read, CC BY 2.0

По его мнению, укрепление этих мышц помогает также улучшить осанку, так как они поддерживают позвоночник в правильном положении.

Черногузов подчеркнул, что выполнение косых скручиваний улучшает координацию и баланс, что полезно не только в тренировках, но и в повседневных движениях.

Он отметил, что регулярное включение этого упражнения в программу тренировок ускоряет обмен веществ и способствует сжиганию калорий.

Уточнения

Мышцы туловища также как и мышцы шеи, разделяют на две группы: собственные мышцы и мышцы-пришельцы.

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Не полетевший в космос из-за фильма с Пересильд космонавт написал письмо Путину
Правда ТВ
Не полетевший в космос из-за фильма с Пересильд космонавт написал письмо Путину Аудио 
Модные очки 2024: тренды, которые стоит примерить
Красота и стиль
Модные очки 2024: тренды, которые стоит примерить Аудио 
Секрет идеальной выпечки: почему сода и разрыхлитель — не одно и то же
Еда и рецепты
Секрет идеальной выпечки: почему сода и разрыхлитель — не одно и то же
Популярное
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака

Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.

Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Не полетевший в космос из-за фильма с Пересильд космонавт написал письмо Путину
Сметана для ухода за лицом: натуральное решение для свежей кожи
Сводка с фронта: наёмник из Польши в предсмертной записке проклинает ВСУ, Киеву грозят котлы на двух фронтах Дмитрий Плотников Селидово и Курахово скоро будут освобождены. Почему Зеленский не отводит ВСУ к Днепру? Любовь Степушова
Рейтинг самых надежных авто двигателей
Секрет идеальной выпечки: почему сода и разрыхлитель — не одно и то же
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа
Последние материалы
В США на заводе Rivian допущено за последний год рекордное количество нарушений правил охраны труда и техники безопасности
Тренер раскрывает секреты косых скручиваний: баланс, стройность, стабильность
Сельская ипотека: преимущества и недостатки
Зачем бортпроводники стоят в дверях при посадке
Осень в цвете: 5 самых популярных цветовых палитр
Ди Каприо нарушил своё правило: актёра заметили в клубе с 33-летней певицей
Эффективные способы, как удалить клей со стола
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
Рынок подержанных электрокаров в России: Nissan Leaf снова лидер
В Бразилии вырубка лесов порождает бедность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.