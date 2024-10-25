Тренер раскрывает секреты косых скручиваний: баланс, стройность, стабильность

Фитнес-тренер Денис Черногузов объяснил в интервью для "СЭ", что косые скручивания на пресс оказывают положительное влияние на развитие косых мышц живота, укрепляют корпус и способствуют формированию тонкой талии.
По его мнению, укрепление этих мышц помогает также улучшить осанку, так как они поддерживают позвоночник в правильном положении.
Черногузов подчеркнул, что выполнение косых скручиваний улучшает координацию и баланс, что полезно не только в тренировках, но и в повседневных движениях.
Он отметил, что регулярное включение этого упражнения в программу тренировок ускоряет обмен веществ и способствует сжиганию калорий.
Мышцы туловища также как и мышцы шеи, разделяют на две группы: собственные мышцы и мышцы-пришельцы.
Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.