Тренер раскрывает секреты косых скручиваний: баланс, стройность, стабильность

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Фитнес-тренер Денис Черногузов объяснил в интервью для "СЭ", что косые скручивания на пресс оказывают положительное влияние на развитие косых мышц живота, укрепляют корпус и способствуют формированию тонкой талии.

Фото: flickr.com by Tyler Read, CC BY 2.0

По его мнению, укрепление этих мышц помогает также улучшить осанку, так как они поддерживают позвоночник в правильном положении.

Черногузов подчеркнул, что выполнение косых скручиваний улучшает координацию и баланс, что полезно не только в тренировках, но и в повседневных движениях.

Он отметил, что регулярное включение этого упражнения в программу тренировок ускоряет обмен веществ и способствует сжиганию калорий.

Уточнения

Мышцы туловища также как и мышцы шеи, разделяют на две группы: собственные мышцы и мышцы-пришельцы.



Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

