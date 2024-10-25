Зачем бортпроводники стоят в дверях при посадке

Бортпроводники, стоящие в дверях самолета при посадке, выполняют важную функцию, прежде всего связанную с безопасностью пассажиров.
По словам опытной стюардессы, это необходимо для быстрой эвакуации в случае чрезвычайной ситуации. Проводники остаются на своих местах до завершения посадки и до тех пор, пока все двери не будут полностью закрыты.
Особое внимание уделяется аварийным выходам, ведь в случае необходимости эвакуации их используют для быстрого выхода.
Кроме того, их пост у двери помогает правильно распределить пассажиров по рядам. Иногда они помогают тем, кто путешествует редко, отвечая на вопросы или принимая особые запросы. Еще одна важная задача — осмотр пассажиров.
Бортпроводники могут заметить лишний багаж или подозрительное поведение, чтобы предотвратить потенциальные проблемы на борту.
Что касается мифа о том, что бортпроводники стоят у дверей, чтобы пересчитать пассажиров, то это опровергается: учёт уже ведётся с помощью мобильных устройств.
Эвакуация (от лат. vacuus — пустой) — организованное перемещение людей, вынужденное организованное самостоятельное движение людей из помещений наружу или в безопасную зону.
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.