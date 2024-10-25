Зачем бортпроводники стоят в дверях при посадке

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бортпроводники, стоящие в дверях самолета при посадке, выполняют важную функцию, прежде всего связанную с безопасностью пассажиров.

Фото: flickr.com by eltpics, CC BY-NC 2.0

По словам опытной стюардессы, это необходимо для быстрой эвакуации в случае чрезвычайной ситуации. Проводники остаются на своих местах до завершения посадки и до тех пор, пока все двери не будут полностью закрыты.

Особое внимание уделяется аварийным выходам, ведь в случае необходимости эвакуации их используют для быстрого выхода.

Кроме того, их пост у двери помогает правильно распределить пассажиров по рядам. Иногда они помогают тем, кто путешествует редко, отвечая на вопросы или принимая особые запросы. Еще одна важная задача — осмотр пассажиров.

Бортпроводники могут заметить лишний багаж или подозрительное поведение, чтобы предотвратить потенциальные проблемы на борту.

Что касается мифа о том, что бортпроводники стоят у дверей, чтобы пересчитать пассажиров, то это опровергается: учёт уже ведётся с помощью мобильных устройств.

Уточнения

Эвакуация (от лат. vacuus — пустой) — организованное перемещение людей, вынужденное организованное самостоятельное движение людей из помещений наружу или в безопасную зону.



