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Почему уменьшение парковок возле домов может нанести ущерб экономике

0:49
Авто

Минстрой России планирует сократить количество парковочных мест возле жилых домов, чтобы стимулировать россиян чаще пользоваться общественным транспортом. Однако, по мнению автоэксперта Владимира Сажина, эта инициатива может иметь негативные последствия для автомобильной отрасли и общества в целом.

Почему уменьшение парковок возле домов может нанести ущерб экономике
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Сажин отметил, что, уменьшая количество автомобилей во дворах, можно добиться одной цели, но одновременно парализовать производство машин. Ведь автомобиль должен не только продаваться, но и активно использоваться.

В настоящее время машиностроение является одной из ключевых отраслей экономики, и её развитие поддерживается государством. Подобные инициативы могут нанести серьёзный ущерб этой отрасли, предупредил эксперт.

Уточнения

Общественный (коммунальный) транспорт — разновидность пассажирского транспорта как отрасли, предоставляющей услуги по перевозке людей по маршрутам, которые перевозчик заранее устанавливает, доводя до общего сведения способ доставки (транспортное средство), размер и форму оплаты, гарантируя регулярность (повторяемость движения по завершении производственного цикла перевозки), а также неизменяемость маршрута по требованию пассажиров.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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