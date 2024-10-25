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В США на заводе Rivian допущено за последний год рекордное количество нарушений правил охраны труда и техники безопасности

1:03
Экономика

В среднем другие автопроизводители в США имеют не более 10 предписаний. А у Volkswagen, BMW и Subaru их и вовсе не было.

В США на заводе Rivian допущено за последний год рекордное количество нарушений правил охраны труда и техники безопасности
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

За 21 месяц американский производитель электромобилей Rivian в штате Иллинойс получил 16 предписаний от Управления по охране труда (OSHA), сообщает The Drive.

Известно, что некоторые сотрудники пытаются организовать профсоюз для рабочих завода Rivian, что могло бы помочь улучшить условия работы на предприятии.

Кто-то из рабочих на заводе Rivian получил травму спины, у кого-то была ампутация пальца, перелом ноги и даже трещина в черепе. Одна из сотрудниц, работавшая без маски в покрасочной камере, утверждает: рвоты были постоянными, из-за чего она начала терять вес. 

Несмотря на это представитель компании в интервью Bloomberg отметил:

"Здоровье и безопасность всех сотрудников Rivian — наш главный приоритет, и мы гордимся нашими высокими показателями безопасности". 

Уточнения

Rivian (полностью Rivian Automotive, Inc.) — американский производитель электромобилей, основанный в 2009 году.

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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